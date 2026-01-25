จากประสบการณ์ตรง! ฮัดสัน เทียบดาวรุ่งไทยดีกว่าต่างชาติบางราย

แอนโธนี่ ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย เผยมุมมองความเห็นการเพิ่มโควตาต่างชาติ โดยมองว่า ดาวรุ่งไทยบางคนมีคุณภาพมากกว่าแข้งต่างชาติบางรายจากที่ตนเคยเห็นมา
ในที่ประชุมไทยลีก เสียงข้างมากจำนวน 12 เสียง เห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนนักกีฬาต่างชาติได้สูงสุดจำนวน 10 คน (ไม่จำกัดสัญชาติ) และลงแข่งขันในสนามได้ไม่เกิน 7 คน ซึ่งจะเริ่มใช้ในฤดูกาล 2026/27
ด้าน แอนโธนี่ ฮัดสัน กุนซือช้างศึก เผยถึงความเห็นของตัวเองในเรื่องนี้ว่า "การส่งผู้เล่นต่างชาติลงสนามมากกว่านักเตะไทย ผมเข้าใจทั้งสองมุม สโมสรก็ต้องการยกระดับในฟุตบอลถ้วยเอเชีย”
“ส่วนตัวผมมองว่า ผู้เล่นดาวรุ่งไทยที่นั่งสำรอง มีความสามารถมากกว่าต่างชาติบางคนด้วยซ้ำ ผมเห็นมาตลอด แต่ไม่สามารถไปพูดโน้มน้าวหรือเปลี่ยนใจสโมสรได้"
โดย ฮัดสัน ได้ยกตัวอย่างดาวรุ่งที่ฝีเท้าดีมีคุณภาพอย่าง อิคลาส สันหรน ดาวเตะจาก พีที ประจวบ เอฟซี และ ชวัลวิทย์ แซ่เล้า ดาวเตะวัย 21 ปี จาก พราม แบงค็อก ทีมในไทยลีก 3 ซึ่งทั้งคู่อยู่ในทัพช้างศึก U23
อย่างไรก็ตาม ฮัดสัน ยอมรับว่า เขายืนยันว่า ความเห็นของเขามาจากสิ่งที่เห็นเอง และไม่สามารถชี้นำโค้ชคนไหนได้
"ผมไม่สามารถไปบอกโค้ชต่างชาติทุกคนได้ ว่านักเตะไทยคนนี้ดีกว่าแข้งต่างชาติ ผมแค่พูดในสิ่งที่เห็นมา มีผู้เล่นไทยหลายๆคน ที่มีศักยภาพดีกว่าแข้งต่างชาติอยู่จริง"
"แต่ในระยะสั้นเรื่องนี้ อาจไม่มีผลอะไรกับงานของเรา(ทีมชาติไทย) ผมมั่นใจว่า เรามีดีพอที่จะเข้ารอบสุดท้ายเอเชียนคัพ ด้วยผู้เล่นที่เขามีอยู่ตอนนี้" เฮดโค้ช ช้างศึก ปิดท้าย