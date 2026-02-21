จัดเต็ม! มาดามแป้ง ใช้ VAR-ผู้ตัดสิน ฟีฟ่า ชี้ขาดรอบชิงฯ มาดาม คัพ 2025/26 ชมฟรีที่ท่าเรือ

“มาดามแป้ง“ นวลพรรณ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เตรียมใช้เทคโนโลยี VAR เข้ามาช่วยตัดสิน พร้อมดึงทีมผู้ตัดสินระดับ ฟีฟ่า จากสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ มาทำหน้าที่ ทั้งในเกมนัดชิงฯ อันดับ 3 และ นัดชิงชนะเลิศ ฟุตบอลรายการเยาวชน 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี “มาดามคัพ 2025/26” ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 พร้อมเปิดเข้าชมฟรี ที่สนามแพท สเตเดียม
“มาดามคัพ” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ติดต่อกัน โดยยกระดับการแข่งขันมากขึ้นในทุกครั้ง ทั้งในแง่จำนวนทีมเข้าร่วมที่เพิ่มมากขึ้นในทุกปี และ ในด้านเงินรางวัล โดยเฉพาะปีนี้ ซึ่งถือเป็นฟุตบอลเยาวชน 7 คน ระดับโรงเรียน ที่มีเงินรางวัลรวมสูงสุดในประเทศไทย มากกว่า 1,000,000 ล้านบาท
เกมรอบชิงฯ อันดับ 3 และ รอบชิงชนะเลิศ จะแข่งขัน 2 ครึ่ง ครึ่งละ 25 นาที กรณีเสมอ ยิงจุดโทษตัดสินทันที โดยทุกทีมสามารถ ขอใช้ VAR Challenge ได้ครึ่งละ 2 ครั้งเท่านั้น ส่วนทีมผู้ตัดสินทั้ง 4 คน จะเป็นระดับ ฟีฟ่า ทั้งหมด
โปรแกรมการแข่งขัน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 เริ่มจากคู่ชิงฯ อันดับ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ พบกับ โรงเรียนดรุณา ราชบุรี เวลา 15.30 น. ต่อด้วยรอบชิงชนะเลิศ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม พบกับ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ เวลา 17.00 น.
ปัจจุบัน เมืองไทย มาดามคัพ ถือเป็นฟุตบอลเยาวชน 7 คน ระดับโรงเรียน ที่มีเงินรางวัลรวมสูงสุดในประเทศไทย กว่า 1,000,000 บาท พร้อมคัดเลือกผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) เซ็นสัญญากับสโมสร การท่าเรือ เอฟ.ซี. และ ไปฝึกฟุตบอลกับสโมสร อวิสป้า ฟูกูโอกะ ในศึกเจลีก 1 ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 2 สัปดาห์ รวมถึงให้สิทธิ์ทีมอันดับ 1-3 โควตาจำนวนทีมละ 5 คน เดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบสุดท้าย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ในเกมที่ ทีมชาติไทย ลงทำการแข่งขัน ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย แบบไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย
เงินรางวัล แบ่งเป็น ทีมชนะเลิศ ทุนการศึกษาจำนวน 300,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ , ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษาจำนวน 150,000 บาท , ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท , ทีมรองชนะเลิศอันดับ 3 ทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท , ดาวซัลโวสูงสุดประจำการแข่งขัน ทุนการศึกษา 10,000 บาท , ผู้เล่นทรงคุณค่าประจำการแข่งขัน (MVP) ทุนการศึกษา 10,000 บาท , หัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 30,000 บาท , ทีมแฟร์เพลย์ 10,000 บาท และ เงินสนับสนุนทีมที่เข้ารอบสุดท้าย จำนวน 24 ทีม ทีมละ 10,000 บาท
ทั้งนี้ สามารถติดตามการแข่งขันได้ ผ่านทาง Live Youtube ช่องมาดามแป้ง ช่องเมืองไทยประกันภัย และ เพจ เมืองไทย มาดามคัพ