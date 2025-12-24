Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
จังหวะฟุตบอล! แฟรงค์ป้อง'ฟาน เดอ เฟน' หลังโดนชล็อตติงสกัด อิซัค หนักเกิน

โธมัส แฟรงค์ เฮดโค้ช ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ออกโรงปกป้อง มิกกี ฟาน เดอ เฟน หลังถูก อาร์เนอ ชล็อต วิจารณ์ว่าเข้าสกัดใส่ อเล็กซานเดอร์ อิซัค แบบอันตรายเกินควร

จังหวะดังกล่าวเกิดขึ้นในเกมระหว่าง ไก่เดือยทอง กับ หงส์แดง เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยกองหลังชาวดัตช์ พยายามบล็อกจังหวะยิงของ อิซัค ก่อนที่กองหน้าทีมชาติสวีเดนจะได้รับบาดเจ็บถึงขั้นกระดูกน่องแตก และคาดว่าจะต้องพักยาวหลายเดือน

แม้ ฟาน เดอ เฟน จะไม่โดนลงโทษจากจังหวะนี้ แต่ ชล็อต แสดงความไม่พอใจ โดยมองว่าเป็นการเข้าสกัดที่อันตราย พร้อมกล่าวว่า “ถ้าจังหวะแบบนี้เกิดขึ้น 10 ครั้ง ผมคิดว่า 10 ครั้งก็มีโอกาสสูงมากที่นักเตะจะบาดเจ็บรุนแรง

อย่างไรก็ตาม แฟรงค์ ออกมาคัดค้านความคิดเห็นนั้นทันที โดยระบุว่า

ผมไม่เห็นด้วยเลย เรากำลังพูดถึงกองหลังที่ทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ทีมเสียประตู นั่นคือจังหวะทรานซิชัน เขาวิ่งเต็มสปีดกลับมา มีบอลแทงเข้าด้านข้าง และเขาก็ทำทุกทางเพื่อบล็อกลูกยิงนั้น

มันดูรุนแรงเพราะ อิซัค วางเท้าลงพอดี ซึ่งเป็นเรื่องที่โชคร้าย แต่เป็นปฏิกิริยาธรรมชาติของกองหลังทุกคน ถ้ากองหลังของผมไม่เข้าบอลแบบนั้น ผมคงไม่คิดว่าเขาเป็นกองหลังที่แท้จริง

แฟรงค์ยังย้ำว่าฟาน เดอ เฟน เป็นนักเตะที่เล่นอย่างยุติธรรมและดุดันในทางที่ถูกต้อง พร้อมเผยว่าลูกทีมของเขาและ อิซัค ได้พูดคุยเคลียร์ใจกันหลังเกมแล้ว 

