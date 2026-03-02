จังหวะคล้ายกัน! ชล็อตงงเกฮีไม่โดนแดงเหมือนลาครัวซ์

อาร์เนอ ชล็อต กุนซือลิเวอร์พูล ให้ความเห็นเปรียบเทียบจังหวะที่ มักซองซ์ ลาครัวซ์ ทำฟาวล์ มาเตอุส คุนญา กับจังหวะที่ มาร์ก เกฮี ทำฟาวล์ โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ผลการตัดสินกลับไม่เหมือนกัน
เริ่มจากจังหวะเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่ง มักซองซ์ ลาครัวซ์ กองหลังของคริสตัล พาเลซ ไปเหนี่ยวบริเวณหัวไหล่ของ มาเตอุส คุนญา แนวรุกแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในกรอบเขตโทษจังหวะหลุดเดี่ยว โดยผู้ตัดสินเช็ค VAR แล้วให้เป็นใบแดง
ทว่าในเกมที่ลิเวอร์พูลพบกับแมนเชสเตอร์ ซิตี้ เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีจังหวะที่ มาร์ก เกฮี ไปดึงเสื้อของ โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ที่กำลังจะหลุดเดี่ยวเข้ากรอบเขตโทษเช่นกัน ทว่าผู้ตัดสินกลับให้เป็นแค่ใบเหลืองเท่านั้น
ด้วยเหตุนี้ ทำให้ทาง ชล็อต ออกมาตั้งคำถามถึงมาตรฐานการตัดสินของสองจังหวะนี้ที่คล้ายกัน แต่กลับไม่โดนใบแดงเหมือนกัน
"คล้ายกันมาก ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือ โม ถูกดึงเสื้อ และเขา (คุนญา) ถูกเอามือแตะอยู่ที่ไหล่" เฮดโค้ชชาวดัตช์ กล่าว
"เท่าที่ผมดู ผมเห็นระยะห่างที่คล้ายกัน บางทีระยะห่างระหว่าง เกฮี กับ รูเบน ดิอาส อาจจะมากกว่าระยะห่างระหว่างเซ็นเตอร์แบ็กทั้งสองคนของพาเลซด้วยซ้ำ"
"ตอนที่ผมเห็นจังหวะนั้น ซึ่งคล้ายกับที่เราเคยเจอ ผมคิดว่า VAR คงกำลังตรวจสอบว่าเป็นจุดโทษหรือไม่ หรือเหตุเกิดอยู่ในหรือนอกกรอบเขตโทษ แต่คิดว่าจะไม่เป็นใบแดงอย่างแน่นอน"
"นี่คือสิ่งที่ผมไม่พอใจ VAR เพราะทุกครั้งที่พรีเมียร์ลีกเข้ามาชี้แจง พวกเขากลับบอกว่ามีการตัดสินผิดพลาดเพียงสองครั้งตลอดทั้งฤดูกาล"
"แต่สองจังหวะที่ผมบอก มีการแทรกแซงจาก VAR เหมือนกัน ถ้าเป็นใบแดงทั้งคู่ หรือไม่เป็นการฟาวล์ทั้งคู่ ผมคงจะยอมรับได้"
"แต่สองจังหวะนี้ ผู้ตัดสินคนหนึ่งไม่ได้ให้ใบแดง แต่ผู้ตัดสินอีกคนกลับให้ใบแดง ผมคิดว่าต้องมีจังหวะใดจังหวะหนึ่งที่ถือเป็นการตัดสินผิดพลาด"
"สำหรับผมแล้ว (จังหวะฟาวล์ของ ลาครัวซ์) สมควรได้รับใบแดง และจังหวะฟาวล์ของ เกฮี ก็สมควรได้รับใบแดงเช่นกัน แต่ตอนนั้นไม่มีใครเห็นด้วยกับผม แถมหลังจากนั้นคณะกรรมการผู้ตัดสินก็ยังบอกอีกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วด้วย"