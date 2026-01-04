Sunderland v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

จะไล่กันแล้วเหรอ? เป๊ปเซ็งเจอถามเรื่องอนาคตกับแมนฯ ซิตี้อีกแล้ว

ป๊ป กวาร์ดิโอลา กุนซือ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ตอบคำถามอีกครั้งหลังจากถูกนักข่าวถามเรื่องอนาคตกับสโมสร โดยย้ำว่าเขายังมีความสุขดีในเวลานี้

อนาคตของกุนซือชาวสแปนิช ถูกตั้งคำถามในช่วง 1-2 ปีหลัง โดยล่าสุดมีรายงานว่าเขาเตรียมอำลาตำแหน่งหลังจบฤดูกาลนี้ โดยเรือใบสีฟ้ามีการพูดคุยกับเคนดิเดตกุนซือหลายคนรวมถึง เอ็นโซ มาเรสก้า ที่เพิ่งแยกทางกับ เชลซี ไปหมาด ๆ

โดย เป๊ป ที่เข้ามาคุมทีมตั้งแต่ปี 2015 พาทีมประสบความสำเร็จอย่างสูง ให้คำมั่นว่าเขายังต้องการต่อสู้เพื่อทีมของเขาต่อไปในขณะที่ยังมีสัญญาอยู่กับทีม

“คุณอยากจะไล่ผมไปแล้วเหรอ?” เป๊ป ถามนักข่าว

“ไม่เหรอ? ดีแล้วล่ะ ค่าจ้างผมสูงน่ะ และผมยังมีสัญญาอยู่ที่นี่อีกหนึ่งปี

“ผมยังมีสัญญาอยู่ ผมบอกเป็นพันล้านรอบแล้ว ผมรู้ว่าพวกคุณเบื่อหน้าผมแล้ว ผมอยู่ที่นี่มา 10 ปีแล้ว ผมมั่นใจเรื่องนั้นเลย (พูดพลางขำ)

“ผมจะไปแน่สักวันหนึ่ง ผมให้สัญญากับพวกคุณได้เลย

“แต่ตอนนี้ผมยังมีสัญญาอยู่ ผมมีความสุขดี ผมยังอยากสู้ไปกับทีมของผม”

