จะไม่ให้เกิดขึ้นอีก! 'เกย์'ขอโทษแฟนบอล–เพื่อนร่วมทีม หลังฟิวส์ขาดตบ คีน จนโดนแดง

อิดริสซา กานา เกย์ กองกลาง เอฟเวอร์ตัน ออกโรงขอโทษแฟนบอลและเพื่อนร่วมทีม หลังคุมอารมณ์ไม่อยู่ตบหน้า ไมเคิล คีน จนถูกใบแดงไล่ออกจากสนามในเกมบุกชนะ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
โดยเหตุการณ์เริ่มจากที่มิดฟิลด์ชาว เซเนกัล ไม่พอใจกองหลังเพื่อนร่วมทีมที่ปล่อยให้ บรูโน แฟร์นันด์ส มีโอกาสยิงโล่งๆ ทำให้เกิดมีปากเสียงและผลักใส่กันไปมา ก่อนที่ เกย์ จะฟิวส์ขาดตบหน้า คีน อย่างแรง จนเพื่อนร่วมทีมต้องรีบเข้ามาห้าม และทำให้เขาโดนใบแดงด้วยในจังหวะนี้
หลังเกม เกย์ ออกมาโพสต์ขอโทษผ่านอินสตาแกรม โดยกล่าวชัดเจนว่าเขาเสียใจและยอมรับผิดทุกอย่าง
“ผมอยากขอโทษ ไมเคิล คีน เพื่อนร่วมทีมของผมเป็นคนแรกเลย ผมขอรับผิดชอบกับการกระทำของตัวเองอย่างเต็มที่”
“ผมขอโทษเพื่อนร่วมทีมทุกคน, สตาฟฟ์, แฟนบอล และสโมสร สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวตนของผม และไม่สอดคล้องกับคุณค่าที่ผมยึดถือ”
“ผมรู้ว่าช่วงเวลาในสนามอาจทำให้อารมณ์ร่วมพุ่งสูง แต่ก็ไม่มีข้ออ้างสำหรับพฤติกรรมแบบนั้น”
“ผมสัญญาว่าจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก”
โดยในเกมนี้ แม้จะเสียเปรียบตั้งแต่ต้นเกม แต่กลายเป็นว่าทำให้ เอฟเวอร์ตัน สร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมแรกที่บุกชนะ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้ในพรีเมียร์ลีก โดยที่เหลือผู้เล่น 10 คน