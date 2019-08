จะเก็บยังไง? โรมารับถ้วยสุดแหวกแนวหลังปราบมาดริดรายการอุ่นเครื่อง

อาแอส โรมา รับถ้วยรางวัลสุดแหวกแนวหลังดวลจุดโทษเอาชนะเรอัล มาดริด 5-4 ในรายการ Mabel Green Cup เมื่อคืนที่ผ่านมา

ขุนพลทัพจัลโรรอสซีลงสนามเกมกระชับมิตรดวลกับทัพราชันชุดขาว โดยทั้งสองทีมเสมอกันในเวลาปกติ 2-2 ก่อนเป็นยอดทีมจากอิตาลีดวลจุดโทษแม่นกว่า เอาชนะไป 5-4

โดยหลังจบเกม ทางฝ่ายจัดการแข่งขันรายการ Mabel Green Cup ได้มอบโทรฟีชนะเลิศให้ อเลสซานโดร ฟลอเรนซี กัปตันทีมรับรางวัล โดยไม่ใช่ถ้วยรางวัลปกติทั่วไปแต่มันถือกระถางต้นไม้นั่งเอง

The one they all wanted to win! 🌳💪😅#ASRoma #RomaReal #MabelGreenCup pic.twitter.com/8WcJioXRKc