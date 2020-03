จะลองซ้อมแล้ว! ดีบาลาอัพเดทอาการโควิด-19

เปาโล ดีบาลา แนวรุกตัวเก่งของ ยูเวนตุส เผยว่าเขาเริ่มรู้สึกดีขึ้นแล้ว และจะลองกลับมาซ้อมดูเร็ว ๆ นี้

ขณะนี้ ดาวเตะอาร์เจนไตน์กับแฟนสาว โอเรียนา ซาบาตินี กำลังพักฟื้นตัวเองอยู่บ้าน ที่เมืองตูริน ประเทศอิตาลี โดยเขาเป็นผู้เล่นคนที่ 3 ของทัพม้าลายที่ติดเชื้อโควิด-19 ถัดจาก ดานิเอเล รูกานี และ แบลส มาตุยดี้

"I feel good, much better in fact" @PauDybala_JR provides an update on his health. 🩺#ACasaConLaJuve pic.twitter.com/Zh3m5YdbC7