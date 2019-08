จอมใส่พาน! เดอ บรอยน์ ทำ 50 แอสซิสต์เร็วสุดในพรีเมียร์ลีก

เควิน เดอ บรอยน์ มิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ สร้างสถิติใหม่เป็นนักเตะที่ทำแอสซิสต์ครบ 50 ครั้งได้เร็วที่สุดในพรีเมียร์ลีกที่ 123 นัด

สถิติก่อนหน้านี้เป็นของ เมซุต โอซิล จอมทัพของอาร์เซนอลที่ทำ 50 แอสซิสต์โดยใช้ไป 141 นัด ตามมาด้วย เอริค คันโตนา ตำนานกองหน้าแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 143 นัด

โดยในเกมล่าสุดที่ทัพเรือใบสีฟ้าไปเยือนบอร์นมัธ เดอ บรอยน์ ได้โอกาสยิงแต่ว่าโดนบอลไม่ดี ทว่าบอลไปเข้าทาง เซร์คิโอ อเกวโร ยิงเป็นประตูขึ้นนำของทีม 1-0 และกลายเป็นลูกแอสซิสต์ที่ 50 ของดาวเตะทีมชาติเบลเยียมส่งเจ้าตัวสร้างสถิติเป็นนักเตะที่แอสซิสต์ 50 ครั้งเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกที่ 123 นัด

50 - Kevin De Bruyne has now made 50 assists in the Premier League, achieving this milestone in the fewest appearances of any player in the competition's history (123). Exquisite. pic.twitter.com/HMM5p2Q251