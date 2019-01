จองล่วงหน้า! บาเยิร์นคอนเฟิร์มคว้า'ปาวาร์'แบ็คแชมป์โลก

ฮาซาน ซาลิฮามิดซิช ผอ.กีฬาของ บาเยิร์น มิวนิค ยืนยัน พวกเขาตกลงคว้าตัว เบนฌาแมง ปาวาร์ แบ็คขวาทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์โลกมาร่วมทีมแล้ว

ฟูลแบ็คจากสตุตการ์ททำผลงานได้อย่างโดดเด่นในฟุตบอลโลก 2018 หลังมีส่วนสำคัญกับการเถลิงแชมป์โลกสมัยที่ 2 ของทีมตราไก่ ท่ามกลางความสนใจจากสโมสรชั้นนำทั่วยุโรป

ล่าสุดแนวรับวัย 22 ตกลงย้ายมาเล่นกับทีมเสือใต้ล่วงหน้าแล้ว ด้วยสัญญา 5 ปี โดยเขาจะย้ายมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ Editor Picks OPINION: กระดาษคำตอบของราเยวัช ความพังพินาศของช้างศึก

"ผมยืนยันได้ว่า เบนฌาแมง ปาวาร์ จะย้ายมาเล่นกับเรา ด้วยสัญญา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป" แถลงการณ์ของซาลิฮามิดซิช

