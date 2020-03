จับมือยูนิเซฟ! ป็อกบาชวนทำบุญวันเกิดต้านไวรัส

ปอล ป็อกบา กองกลาง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ใช้โอกาสเนื่องในวันเกิด ชวนเหล่าแฟนบอลบริจาคเงินให้องค์กร ยูนิเซฟ ใช้สู้ภัยไวรัส โควิด-19

มิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศส พึ่งจะมีอายุครบ 27 ปี ในวัน 15 มีนาคมนี้ และเขาได้ใช้โอกาสนี้ในการเชิญชวนแฟนบอล ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ

โดยห้องเครื่องเบอร์ 6 ได้ตั้งเป้าหมายการบริจาคไว้ที่ 27,000 ปอนด์ (สอดคล้องกับอายุ 27 ปี) และหากตัวเลขเป็นไปตามเป้าแล้ว ดาวเตะรายนี้จะร่วมสมทบทุนอีก 2 เท่า

Click on the link to help fight the war against #COVID19 https://t.co/FTA7936t07 pic.twitter.com/Wbui94Nua4