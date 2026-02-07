จบปัญหา! 'อาร์เตต้า'ขอโทษ โรซีเนียร์ หลังอาร์เซนอลวอร์มล้ำเส้น

มิเกล อาร์เตต้า เฮดโค้ชอาร์เซนอล ขอโทษ เลียม โรเซเนียร์ หลังถูกวิจารณ์ว่า “ขาดความเคารพ” ในช่วงการวอร์มอัพ ก่อนเกมคาราบาว คัพ รอบรองชนะเลิศ นัดที่สอง
เกมดังกล่าว ไอ้ปืนใหญ่เปิดบ้านชนะ เชลซี 1-0 ผ่านเข้าชิงชนะเลิศด้วยสกอร์รวม 4-2 อย่างไรก็ตาม มีคลิปไวรัลเกิดขึ้นที่แสดงให้เห็นว่ากุนซือสิงห์บลูกำลังโวยสต๊าฟฟ์ฝั่งเจ้าถิ่นให้ไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง ระหว่างวอร์มอัพก่อนเกม หลังมีการล้ำเข้ามารบกวนในฝั่งทีมของเขา
โรเซเนียร์ มองว่าการกระทำดังกล่าวส่งผลต่อการวอร์มอัพของทีม พร้อมย้ำว่าแม้จะไม่มีปัญหาส่วนตัวกับ อาร์เซนอล หรือ อาร์เตต้า แต่ในจังหวะนั้นรู้สึกว่าทีมของเขาไม่ได้รับความเคารพอย่างเหมาะสม
โดย อาร์เตตา ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่า
“นั่นเป็นความคิดเห็นของเขา และเราก็เคารพทุกคน หากมีทีมงานของเราทำให้เกิดความไม่สบายใจ เราก็ขอโทษ เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้บ่อยในฟุตบอล โดยเฉพาะตอนผู้รักษาประตูซ้อมเตะบอลยาว ไม่มีอะไรพิเศษไปกว่านั้น”
กุนซือชาวสเปนยังปฏิเสธว่าไม่ได้มีเจตนาใช้จิตวิทยาหรือเล่นเกมนอกสนามก่อนแข่ง
“ผมไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องตั้งใจ ผมโฟกัสแค่สิ่งที่ดีที่สุดต่อทีมและสโมสรเท่านั้น”