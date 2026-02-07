Goal.com
Mikel Arteta Liam Rosenior Arsenal Chelsea Carabao Cup 2026Getty Images
สันติภพ เหลืองอ่อน

จบปัญหา! 'อาร์เตต้า'ขอโทษ โรซีเนียร์ หลังอาร์เซนอลวอร์มล้ำเส้น

มิเกล อาร์เตต้า เฮดโค้ชอาร์เซนอล ขอโทษ เลียม โรเซเนียร์ หลังถูกวิจารณ์ว่า “ขาดความเคารพ” ในช่วงการวอร์มอัพ ก่อนเกมคาราบาว คัพ รอบรองชนะเลิศ นัดที่สอง

เกมดังกล่าว ไอ้ปืนใหญ่เปิดบ้านชนะ เชลซี 1-0 ผ่านเข้าชิงชนะเลิศด้วยสกอร์รวม 4-2 อย่างไรก็ตาม มีคลิปไวรัลเกิดขึ้นที่แสดงให้เห็นว่ากุนซือสิงห์บลูกำลังโวยสต๊าฟฟ์ฝั่งเจ้าถิ่นให้ไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง ระหว่างวอร์มอัพก่อนเกม หลังมีการล้ำเข้ามารบกวนในฝั่งทีมของเขา

โรเซเนียร์ มองว่าการกระทำดังกล่าวส่งผลต่อการวอร์มอัพของทีม พร้อมย้ำว่าแม้จะไม่มีปัญหาส่วนตัวกับ อาร์เซนอล หรือ อาร์เตต้า แต่ในจังหวะนั้นรู้สึกว่าทีมของเขาไม่ได้รับความเคารพอย่างเหมาะสม

โดย อาร์เตตา ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่า

นั่นเป็นความคิดเห็นของเขา และเราก็เคารพทุกคน หากมีทีมงานของเราทำให้เกิดความไม่สบายใจ เราก็ขอโทษ เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้บ่อยในฟุตบอล โดยเฉพาะตอนผู้รักษาประตูซ้อมเตะบอลยาว ไม่มีอะไรพิเศษไปกว่านั้น

กุนซือชาวสเปนยังปฏิเสธว่าไม่ได้มีเจตนาใช้จิตวิทยาหรือเล่นเกมนอกสนามก่อนแข่ง

ผมไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องตั้งใจ ผมโฟกัสแค่สิ่งที่ดีที่สุดต่อทีมและสโมสรเท่านั้น”

