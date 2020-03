จับจอยสู้โควิด-19! เบลผนึกแข้งดังจัดแข่ง FIFA 20 เพื่อการกุศล

แกเร็ธ เบล ปีกความไวสูงของ เรอัล มาดริด ผนึกกำลังกับเหล่านักเตะดังใน พรีเมียร์ลีก จัดการแข่งขันเกม FIFA 20 เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก โควิด-19

ไวรัสโคโรนากำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกและไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลย โดยยอดล่าสุดมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 300,000 ราย และมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 13,052 ราย นั่นทำให้เราได้เห็นเหล่านักกีฬามากมาย ออกมาช่วยเหลือผู้คนในวิกฤตครั้งนี้

โดยหนึ่งในนั้นคือทัวร์นาเมนต์ FIFA การกุศล ของดาวตะราชันชุดขาว ที่ขนเหล่าแข้งดังมาร่วมหาเงินบริจาคมากมาย ทั้ง แดเนียล เจมส์ กับ ลุค ชอว์ จาก​แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, จอร์แดน พิคฟอร์ด กับ โดมินิค คาลเวิร์ต-เลวิน จาก​เอฟเวอร์ตัน, คีแรน เทียร์นีย์ จากอาร์เซนอล, เมสัน เมาท์, รูเบน ลอฟตัส-ชีค และบิลลี กิลมัวร์ จาก​เชลซี

Let's beat #Coronavirus!



I'll be competing in the #CombatCorona FIFA 20 charity stream alongside other professional footballers to raise funds for those in need. Follow @CombatCorona for more info!



We'll announce a date soon!



Tag which players you want me to play against 🎮🔥 pic.twitter.com/AkZIyoEpAm