จบกันด้วยดี! โบยานยกเลิกสัญญาสโต๊ค

โบยาน เกอร์กิช กองหน้าร่างเล็กของ สโต๊ค ซิตี้ บรรลุข้อตกลงยกเลิกสัญญากับสโมสรแล้ว

ดาวยิงชาวสแปนิชย้ายมาเล่นกับช่างปั้นหม้อตั้งแต่ปี 2014 แต่เจอปัญหาบาดเจ็บรบกวนอย่างต่อเนื่อง ทำให้เขาลงช่วยทีมไปแค่ 85 เกม ทำได้ 16 ประตู

ล่าสุดหัวหอกวัย 28 ตัดสินใจยกเลิกสัญญากับทีมก่อนกำหนด หลังสัญญาฉบับปัจจุบันของเขายังมีอายุถึงปี 2020

ทั้งนี้ โบยานกลายเป็นนักเตะคนที่ 6 ที่โบกมือลาสโต๊คในซัมเมอร์นี้ ต่อจาก เอริค ปีเตอร์ส, ดาร์เรน เฟล็ตเชอร์, ชาร์ลี อดัม, เจฟ คาเมรอน และ ยาค็อบ เฮาการ์ด

