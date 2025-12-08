จตุรมิตร! ณัฐพร เผยเบื้องหลังฟอร์มเก่ง โพธินิมิตวิทยาคม แม้ห่างเกม 2 เดือน

ณัฐพร พันธุ์ฤทธิ์ กุนซือโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เปิดเผยเบื้องหลังผลงานทีดีในแมตช์ประเดิม AssetWise BG CUP U19 2025 ถล่ม กรุงเทพคริสเตียน ที่เพิ่งคว้ารองแชมป์ จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 ไป 4-1
โพธินิมิตวิทยาคม อคาเดมี่ของ เมืองทอง ยูไนเต็ด ภายใต้การคุมทีมของ โค้ช ณัฐพร พันธุ์ฤทธิ์ อดีตกองหลังทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มเดือดนัดเปิดสนามฟุตบอลนักเรียน U19 รายการใหญ่ปลายปีด้วยการถล่ม กรุงเทพคริสเตียน 4-1 คว้า 3 คะแนนแรกของรายการ
หลังจบเกม ณัฐพร พันธุ์ฤทธิ์ เฮดโค้ชของทีมกล่าวว่า "4 ลูกที่ได้มันเป็นจังหวะฟุตบอลมากกว่า ต้องขอบคุณน้องๆ ที่ลงไปเล่น เพราะน้องๆ มุ่งมั่นอยากที่จะเล่น และเป็นรายการใหญ่เหมือนฟุตบอลกรมพละที่เป็นฟุตบอล 11 คน อีกรายการหนึ่งเราก็ไม่ได้ส่งว่างไป 2 เดือน น้องๆ ก็มีความมุ่งมั่น"
"จะบอกว่าไม่คาดหวังไม่ได้ เราคาดหวัง แต่อุบไว้ในใจดีกว่า เราตกลงกับน้องๆ แล้วว่า เรามีเป้าหมายอะไรบ้าง แต่เรามองแมตช์ต่อแมตช์"
เมื่อถูกถามถึงฟอร์มของ กิตติพัฒน์ บุญด้วง และ ปวเรศ หนูสิงห์ อดีตปราการหลัง เมืองทอง ยูไนเต็ด และ ทีมชาติไทย กล่าวถึงลูกทีมว่า "จริงๆ มีอีกคนหนึ่งเล่นเซนเตอร์ทางซ้าย แต่มีอาการบาดเจ็บ ทั้ง 3 คนเล่นมานานแล้ว”
“ปีนี้เป็นปีสุดท้ายของกัปตันทีม รวมถึง ปวเรศ หนูสิงห์ และผู้รักษาประตูด้วย เป็นปีสุดท้ายของม.6 จริงๆ 3 คนนี้อยูากับผมมาประมาณ 2-3 ปีแล้ว อายุจริงๆ 16 ปี แต่เล่นรุ่น 18 ปี มา 3 ปี อยากฝากถึงอนาคตของพวกเขา เพราะหลายคนค่อนข้างดี ฝากทั้ง 3 คน ให้ทุกคนดูว่า เผื่อจะมีแววไปเล่นตรงไหนก็ได้"
สำหรับการแข่งขันฟุตบอล AssetWise BG CUP U19 มีทั้งหมด 16 โรงเรียน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด เพื่อหาทีมอันดับ 1–4 ของแต่ละกลุ่มเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย