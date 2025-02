งานแรกของปี! What the Fox จัดดูบอล เอฟเวอร์ตัน พบ เลสเตอร์ สาวกจิ้งจอกร่วมงานเพียบ

วอท เดอะ ฟ็อกซ์ - What the Fox ร่วมกับ จิ้งจอกเจี๊ยวจ๊าว เพจแฟนบอลเลสเตอร์ ซิตี้ จัดงานดูบอลระหว่าง เอฟเวอร์ตัน พบ เลสเตอร์ ซิตี้ ที่ Maldives bar and restaurant เหม่งจ๋าย เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ภายในงานเต็มไปด้วยแฟนบอลจิ้งจอกสยามที่เข้ามาร่วมชมเกมการแข่งขันอย่างคับคั่ง พร้อมด้วยกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายเหมือนเช่นเคย ไล่ตั้งแต่เสื้อยืดของเพจจิ้งจอกเจี๊ยวจ๊าว ผ้าพันคอจาก วอท เดอะ ฟ็อกซ์ - What the Fox ไปจนถึงของรางวัลใหญ่ในงานคือเสื้อแข่งเลสเตอร์ ซิตี้ ชุดที่สาม ประจำฤดูกาล 2024/25

เมื่อเริ่มเกม แฟนบอลในงานต่างก็ตะโกนเชียร์ให้กำลังใจทีมกันอย่างเต็มที่ แม้สุดท้ายผลการแข่งขันจะไม่เป็นใจ เพราะทีมเยือนเลสเตอร์ ซิตี้ บุกไปแพ้เอฟเวอร์ตันถึง 4-0 แต่บรรยากาศในงานก็ยังเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ก่อนจะแยกย้ายกลับบ้านกันด้วยความสุข