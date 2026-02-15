งานเข้า! กง อัน มาโน่ ส่อโดนปรับแพ้ #ACLTwo ส่งนักเตะติดโทษแบนลงสนาม⁣

กง อัน ฮานอย ทีมของ มาโน่ โพลกิ้ง อดีตกุนซือทีมชาติไทย ส่อถูกสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย ลงโทษด้วยการ 'ปรับแพ้' หลังส่งสองนักเตะที่ติดโทษแบน (สะสมใบเหลืองครบ) ลงสนาม ในเกมเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก 2 รอบ 16 ทีม เลกแรก เปิดบ้านชนะ แทมปิเนส โรเวอร์ส 4-0 เมื่อวันที่ 11 ก.พ. ที่ผ่านมา
สองนักเตะรายดังกล่าว ได้แก่ สเตฟาน มาอุค กองกลางชาวออสเตรเลีย และ ชินา แนวรุกชาวบราซิล ซึ่งทั้งสองคนสะสมใบเหลืองครบ 3 ใบตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มแล้ว ซึ่งตามระเบียบการแข่งขัน ACL Two ข้อ 59.1.1 ระบุว่า ผู้เล่นที่ได้รับใบเหลืองสามใบ จะถูกแบนจากการแข่งขันนัดต่อไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งในกรณีของมาอุคและชินา จะถูกแบนในเกมรอบ 16 ทีม เลกแรก เมื่อวันพุธที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม สเตฟาน มาอุค และ ชินา ต่างถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนั้น ที่สำคัญ ชินา ยิงประตูได้ด้วย ก่อนพาทีมชนะด้วยสกอร์ 4-0
ทั้งนี้หากย้อนไปดูสถิติการถูกใบเหลืองของ สเตฟาน มาอุค และ ชินา ต้องบอกว่าพวกเขาสะสมใบเหลืองครบ 3 ใบ ตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่ม ดังนี้
🔴 สเตฟาน มาอุค
🟨 เยือน ปักกิ่ง กั๋วอัน
🟨 เยือน แม็คอาร์เธอร์ เอฟซี
🟨 เยือน ไทโป
🔴 ชินา
🟨 เหย้า ไทโป
🟨 เหย้า ปักกิ่ง กั๋วอัน
🟨 เยือน ไทโป
ทั้งนี้หากนักเตะได้รับใบเหลืองสองใบ จะถูกล้างทันทีในเกมรอบต่อไป ตามระเบียบในข้อ 59.1.3
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว กำลังอยู่ในระหว่างการพิจาณาของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC) ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศบทสรุปของเรื่องนี้ ก่อนโปรแกรมเลกสองในสัปดาห์หน้า (18 ก.พ.)
เหตุการณ์นี้คล้ายกับกรณีของ ซานเฟรซเซ ฮิโรชิมา จากเจลีก ญี่ปุ่น ที่ทำผิดพลาดในการส่งผู้เล่นติดโทษแบนลงสนาม นั่นคือการส่ง วาแลร์ แชร์กแมง กองหน้าชาวฝรั่งเศส ลงมาเล่น ทั้งที่นักเตะรายนี้ยังอยู่ระหว่างการติดโทษแบนจากอดีตทีมเก่า (แม็คอาร์เธอร์ เอฟซี) จำนวน 3 นัด แม้เจ้าตัวจะย้ายทีมแล้วก็ตาม แต่ยังเป็นโทษแบนที่ลงโทษโดยสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย
ผลลัพธ์คือ ซานเฟรซเซ ฮิโรชิมา ถูกปรับให้แพ้ต่อ ไลออน ซิตี้ เซเลอร์ส (สิงคโปร์) 0-3 แม้จะเป็นฝ่ายชนะในเกมถึง 6-1 ก็ตาม ในศึกเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก 2 เมื่อซีซั่นที่ผ่านมา