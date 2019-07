งานมโนต้องมา! เอแวร์ตอนตามไอจี'มาร์ติเนลลี'หอกใหม่ปืน

เอแวร์ตอน ดาวยิงทีมชาติบราซิลชุดแชมป์ โคปา อเมริกา 2019 ทำเอาแฟนบอลอาร์เซนอลหัวใจพองโต เมื่อเขาไปกดติดตามอินสตาแกรมของ กาเบรียล มาร์ติเนลลี กองหน้าตัวใหม่ของสโมสร

เดอะ กันเนอร์ส กำลังตกเป็นข่าวกับศูนย์หน้าบราซิลเลียนอย่างหนัก รายงานล่าสุดระบุว่า ยอดทีมจากพรีเมียร์ลีกส่งทีมแพทย์บุกตรวจร่างกายนักเตะถึงบราซิลแล้ว หลังบรรลุข้อตกลงกับเกรมิโอด้วยค่าตัว 36 ล้านปอนด์

Image: Reported Arsenal target Everton Soares has started following Gabriel Martinelli on Instagram. 👀 #afc pic.twitter.com/T2Y7LJs7vH