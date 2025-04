งงในงง! 'อลงกรณ์' เป่าบอล TS แจกใบเหลืองนักเตะที่ไม่มีชื่อลงแข่ง - คณะวินัยฯ แบนกรรมการยกชุด

เหตุการณ์สุดงงในศึกไทยแลนด์ เซมิโปร ลีก 2024/25 เมื่อ กรินทร์ ยูไนเต็ด ส่งนักเตะที่ไม่มีชื่อลงสนามแข่ง โดยนักเตะคนดังกล่าวถูกใบเหลืองจากผู้ตัดสิน ซึ่งทีมงานผู้ตัดสินทั้ง 4 ราย ไม่ได้มีการตรวจเช็ครายชื่อนักเตะก่อนเกม สุดท้ายคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาทฯ สั่งลงโทษแบบผู้ตัดสินทั้ง 4 คนแบบยกชุด⁣

⁣

เหตุการณ์เกิดขึ้นในเกมไทยแลนด์ เซมิโปร ลีก (TS) โซนตะวันตก เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2568 คู่ระหว่าง กรินทร์ ยูไนเต็ด พบ สโมสร เอฟซี เขากำแพง⁣

⁣

นาทีที่ 90+2 กรินทร์ ยูไนเต็ด เปลี่ยนตัวผู้เล่นหมายเลข 27 นนท์ปกรณ์ พรสุวรรณกิตต์ ลงเล่นแทน ผู้เล่นหมายเลข 10 ศิรณัฏฐ์ ศรีวลักษณ์ จนหมดเวลาการแข่งขัน (จบการแข่งขันในนาทีที่ 90+5) และผู้เล่นคนดังกล่าวได้รับการคาดโทษ (ใบเหลือง) ในนาทีที่ 90+4 จากเหตุการณ์เข้าแย่งชิงบอลจากคู่แข่งขันและประพฤติตนอย่างไม่มีน้ำใจนักกีฬา (Reckless)⁣

⁣

อย่างไรก็ตาม นนท์ปกรณ์ พรสุวรรณกิตต์ (หมายเลข 27) ไม่ได้มีรายชื่อเป็นผู้เล่นตัวจริงและตัวสำรอง ตามรายชื่อที่ยื่นไว้ก่อนการแข่งขัน สโมสรกรินทร์ ยูไนเต็ด นำนักกีฬาฟุตบอลที่ไม่มีสิทธิลงทำการแข่งขันในนัดนั้นลงสนามแข่งขัน โดยไม่ได้มีการตรวจสอบจากทีมงานผู้ตัดสิน⁣

⁣

คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท จึงขอให้คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินฯ พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของทีมงานผู้ตัดสิน ว่ามีความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ อย่างไร และกรณีการคาดโทษ (ใบเหลือง) ผู้เล่นหมายเลข 27 นนท์ปกรณ์ พรสุวรรณกิตต์ ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้เล่นคนดังกล่าวเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิลงทำการแข่งขัน โปรดพิจารณาว่า การคาดโทษ (ใบเหลือง) ดังกล่าวควรบันทึกเป็นข้อมูลสะสมใบเหลือง หรือควรยกเลิกและถือเป็นโมฆะ⁣

⁣

ผลพิจารณาโทษมีดังนี้⁣

⁣

1) ลงโทษนายวีระพงษ์ ไชยสุข ผู้ตัดสินที่ 4 ปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การแข่งขัน ตามบทลงโทษหมวดที่ 9 ลักษณะโทษข้อ 57 (3) พักการปฏิบัติหน้าที่ 1 เดือน เนื่องจากเปลี่ยนตัวเอาผู้เล่นไม่มีคุณสมบัติลงเล่น⁣

⁣

2) ลงโทษนายอลงกรณ์ ฝีมือช่าง ผู้ตัดสิน ปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การแข่งขัน ตามบทลงโทษหมวดที่ 9 ลักษณะโทษข้อ 57 ( 8 ) พักการปฏิบัติหน้าที่ 2 สัปดาห์ เนื่องจากไม่ตรวจสอบกับผู้ตัดสินที่ 4 กรณีเปลี่ยนตัวเอาผู้เล่นไม่มีคุณสมบัติลงเล่น⁣

⁣

3) ลงโทษนายคุณาธร เกตุจันทรา ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การแข่งขัน ตามบทลงโทษหมวดที่ 9 ลักษณะโทษข้อ 57 ( 8 ) พักการปฏิบัติหน้าที่ 2 สัปดาห์ เนื่องจากไม่ตรวจสอบกับผู้ตัดสินที่ 4 กรณีเปลี่ยนตัวเอาผู้เล่นไม่มีคุณสมบัติลงเล่น⁣

⁣

4) ลงโทษนายญาณิน นันทคำภิรา ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การแข่งขัน ตามบทลงโทษหมวดที่ 9 ลักษณะโทษข้อ 57 ( 8 ) พักการปฏิบัติหน้าที่ 2 สัปดาห์ เนื่องจากไม่ตรวจสอบกับผู้ตัดสินที่ 4 กรณีเปลี่ยนตัวเอาผู้เล่นไม่มีคุณสมบัติลงเล่น⁣

⁣

5) สำหรับกรณีการคาดโทษ (ใบเหลือง) ผู้เล่นหมายเลข 27 นนท์ปกรณ์ พรสุวรรณกิตต์ สโมสรกรินทร์ ยูไนเต็ด คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท พิจารณาอาศัยความตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท ข้อ 4. บททั่วไป ประกอบกับกติกาข้อ 12 Fouls and Misconduct หัวข้อย่อย 3 Disciplinary action ที่ระบุไว้ว่า “Only a player, substitute, substituted player or team official may be shown the red or yellow card.” จึงมีมติให้เพิกถอนใบเหลืองตามกติกาที่กำหนดไว้