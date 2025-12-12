คำคมประจำทีม! ธนวัชร รับใจหาย นัม ดินห์ ยิง 9 ลูก แต่ฟ้าลิขิต ราชบุรี เข้ารอบ

ธนวัชร นิติกาญจนา ประธานสโมสรราชบุรี เอฟซี ยอมรับผลสกอร์คู่ นัม ดินห์ ทำหายใจไม่สะดวก เพราะกระทบต่อการเข้ารอบของทีมใน เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก 2 ก่อนเอาฮายกคำเด็ด “ฟ้าลิขิต” หลัง ราชบุรี เข้ารอบสำเร็จ
‘ราชันมังกร’ ลงเล่นแมตช์สุดท้ายของ ACL 2 รอบแบ่งกลุ่ม ซึ่งแข่งพร้อมกับ นัม ดินห์ ที่เจอ อีสเทิร์น ทีมจากฮ่องกง โดยมีเงื่อนไข หาก ราชบุรี แพ้ และ นัม ดินห์ ชนะถึง 10 ประตู จะทำให้ยอดทีมจากวีลีกพลิกเข้ารอบ ส่วน ราชบุรี ตกรอบ
เงื่อนไขที่เกิดขึ้นดูเหมือนแทบเป็นไปไม่ได้ แต่เพียง 20 นาที แรก นัม ดินห์ จัดการรัวคู่แข่ง 5-0 ก่อนจะทำสกอร์เพิ่มได้เรื่อยๆ ทำให้ ราชบุรี กลายเป็นฝ่ายกดดัน เพราะโดน กับมะ โอซาก้า ยิง 0-2 ก่อนที่คู่ นัม ดินห์ จะจบ 9-0 ส่วน ราชบุรี แพ้ กัมบะ 0-2 ทำให้ทั้งสองทีมมี 9 คะแนน เท่ากัน เฮดทูเฮดเท่ากัน (สกอร์รวม 3-3) ประตูได้เสียเท่ากัน +7 ต่างกันเพียง ราชบุรี ได้เข้ารอบเพราะยิงมากกว่า เป็นฝ่ายสร้างประวัติศาสตร์ทะลุรอบ 16 ทีมถ้วยเอเชียหนแรก
“เมื่อคืนนี้เราได้เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของสโมสร ด้วยการผ่านรอบแบ่งกลุ่ม เอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก 2 ซึ่งปีนี้เราจับฉลากไปอยู่กลุ่ม F ร่วมกลุ่มกับ กัมบะ โอซาก้า ยอดทีมจากเจลีก นัม ดินห์ ทีมแชมป์ลีกเวียดนาม ฤดูกาลล่าสุด และอีสเทิร์นทีมแชมป์บอลถ้วยจากฮ่องกง” ธนวัชร โพสต์ผ่านโซเชียลส่วนตัว
“เราคิดว่าการที่จะเข้ารอบได้นั้นเราคงต้องไปวัดตัดกับ นัม ดินห์ และมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ(ดราม่าตั้งแต่บุกไปแพ้ที่เวียดนามแล้วกลับมาชนะที่ ราชบุรี ยิง 2 ประตูสำคัญช่วงทดเวลาบาดเจ็บ) ก่อนเกมเมื่อคืนนี้เราได้เปรียบผลต่างประตูอยู่ที่ 11 ลูก แต่พอเริ่มเกมได้แค่ 20 นาที นัม ดินห์ ออกนำ อีสเทิร์น ไปถึง 5 ลูก ผ่านไป 70 นาทีแปดลูก จบเกมด้วย 9 ลูก”
“ฟุตบอลระดับเอเชียยิงกัน 9 ลูก นั่นก็แสดงให้เห็นว่า นัม ดินห์ เป็นทีมที่ดีมาก แต่นั่นก็ไม่พอจะทําให้นัม ดินห์ แซงเราไปได้ เราและเขามี 9 คะแนน เท่ากันผลต่างประตูเท่ากัน แต่ผลรวมเรายิงประตูได้มากกว่าหนึ่งลูก”
“เมื่อวานทั้งผมและแฟนบอลราชบุรีทุกคนคงหายใจไม่สะดวกตลอดทั้งเกม แต่ท้ายที่สุดฟ้าได้ลิขิตไว้แล้ว 555”
“สุดท้ายนี้ผมอยากบอกความรู้สึกที่เห็นแฟนบอลชาวไทยมากมายมาให้กำลังใจทีมเราในฐานะทีมตัวแทนจากประเทศไทยว่ารู้สึก ภูมิใจจริงๆ ครับ” ประธานสโมสรราชบุรี ปิดท้าย