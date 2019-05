คู่แข่งชบาแก้วนัดแรก! สหรัฐฯแบโผ 23 แข้งป้องกันแชมป์โลก

ทีมชาติสหรัฐอเมริกา ประกาศรายชื่อนักเตะหญิง 23 คนสุดท้าย ที่จะเดินทางไปป้องกันแชมป์ศึกชิงแชมป์โลก 2019 ที่ประเทศฝรั่งเศสกลางปีนี้ โดยอยู่ในสายเดียวกับทีมชาติไทย

การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก 2019 ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2562 ที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งผลการแบ่งสายทั้ง 6 กลุ่ม มีดังนี้

กลุ่มเอ : ฝรั่งเศส (เจ้าภาพ), เกาหลีใต้, นอร์เวย์, ไนจีเรีย

กลุ่มบี : เยอรมนี, จีน, สเปน, แอฟริกาใต้

กลุ่มซี : ออสเตรเลีย, อิตาลี, บราซิล, จาเมก้า

กลุ่มดี : อังกฤษ, สก็อตแลนด์, อาร์เจนติน่า, ญี่ปุ่น

กลุ่มอี : แคนาดา, แคเมอรูน, นิวซีแลนด์, เนเธอร์แลนด์

กลุ่มเอฟ : สหรัฐอเมริกา, ไทย, ชิลี, สวีเดน

โดยล่าสุด ทางสหรัฐอเมริกาแชมป์เก่าและแชมป์ 3 สมัย ได้ประกาศรายชื่อนักเตะ 23 คนสุดท้ายออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำทัพมาโดย คาร์ลี ลอยด์ เจ้าของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมเมื่อ 4 ปีที่แล้ว โดยในครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันครั้งที่ 4 ของเธอ ขณะที่ อเล็กซ์ มอร์แกน, โทบิน ฮีธ, เบ็คกี้ เซาเออร์บรุนน์ และ เคลลีย์ โอฮารา ก็มีชื่อติดทีมเป็นครั้งที่สามเช่นเดียวกัน

🗣 BACK FOR FOUR



23 players on the squad. A nation at our back. Our World Cup roster is here.#OneNationOneTeam #FIFAWWC