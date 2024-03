คุมในบ้านเกมแรก! อิชิอิปัดโฟกัสเงินอัดฉีด หวังช้างศึกเก็บแต้มเกาหลีใต้

อิชิอิปัดโฟกัสเงินอัดฉีด ขอมุ่งสมาธิกับเกมในสนามและทีมตัวเองเป็นหลัก ก่อนบู๊กับเกาหลีใต้ เดิมพันสามแต้มศึกคัดบอลโลก 2026

มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย มุ่งมั่นพาทัพช้างศึกเก็บแต้มจากเกาหลีใต้ให้ได้อีกครั้ง เพื่อแฟนบอล ก่อนดวลกันในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง กลุ่ม C นัดที่ 4 ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567

ช้างศึกบุกไปแบ่งแต้มเกาหลีใต้ถึงโซล เวิลด์คัพ สเตเดียม ด้วยสกอร์ 1-1 ในเกมนัดที่ 3 เมื่อสัปดาห์ก่อน เก็บเพิ่มเป็น 4 แต้ม รั้งอันดับ 2 ของกลุ่ม C

ล่าสุด มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือช้างศึก เข้าร่วมงานแถลงข่าวก่อนเกมนัดที่ 4 ที่จะเปิดบ้านพบ เกาหลีใต้ ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนจำนวนมาก

"ผมรับรู้ได้ว่าแฟนบอลทุกคนคาดหวัง หลังจากที่เราไปเสมอกับเกาหลีใต้ในบ้านของพวกเขาเมื่อเกมที่แล้ว ซึ่งผมก็คาดหวังที่จะเก็บแต้มในบ้านของเราเหมือนกัน"

เมื่อถูกถามถึงเงินอัดฉีดจาก เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ประกาศระดมทุนอัดฉีดแต้มละ 3,000,000 บาท ว่า "ขอบคุณเงินอัดฉีดที่สนับสนุน แต่ผมขอโฟกัสกับการทำงานและเกมการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นมากกว่า"

"นักเตะส่วนใหญ่ของเกาหลีใต้เล่นอยู่ในลีกต่างประเทศ และเรารู้ดีว่าพวกเขามีศักยภาพขนาดไหน การที่จะเล่นกับเกาหลีใต้ ทีมเราต้องร่วมมือกันและทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด"

"3 เกมที่เหลือ เราต้องเก็บแต้มให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะต้องโฟกัสไปที่เกมกับเกาหลีใต้ก่อนเป็นอันดับแรก ผมต้องการให้นักเตะทุกคนทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อแฟนบอลของเราทั่วประเทศ"

"จากเกมที่แล้ว พวกเราก็ได้กลับมาวิเคราะห์ และจะนำไปปรับใช้ในสนามให้ได้มากที่สุด"

สำหรับ ทีมชาติไทย มี 4 คะแนน จาก 3 นัด รั้งอันดับ 2 ของกลุ่ม C มีโปรแกรมลงสนามในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง กลุ่ม C นัดที่ 4 พบกับ เกาหลีใต้ ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน แข่งขันวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐ ทีวี, Youtube Changsuek Official และ Facebook Changsuek Official