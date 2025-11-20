คุณพ่อจัดให้! 'ทรัมป์'หวังลูกชายจะเคารพตนมากขึ้น หลังพามาเจอโรนัลโด้

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวติดตลกว่าเขาอาจได้รับความเคารพจากลูกชาย บารอน มากขึ้น หลังพามาพบกับไอดอลอย่าง คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ซูเปอร์สตาร์ลูกหนังชาวโปรตุเกส
CR7 เดินทางมาเยือนทำเนียบขาวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เพื่อร่วมงานเลี้ยงหรูที่จัดเพื่อเป็นเกียรติแก่ เจ้าชายมกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบีย โมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน โดย ทรัมป์ กล่าวถึงดาวยิง อัล นาสเซอร์ ในสุนทรพจน์ พร้อมเผยว่าลูกชายวัย 19 ปี เป็นแฟนตัวยงของ โรนัลโด้
“บารอนได้เจอ โรนัลโด้ แล้ว และผมคิดว่าตอนนี้เขาคงเคารพพ่อของเขามากขึ้นอีกหน่อย แค่เพียงที่ผมแนะนำคุณให้รู้จัก” ทรัมป์ กล่าว
โดยนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ โรนัลโด้ เดินทางไปสหรัฐฯ นับตั้งแต่ปี 2014
เช่นเดียวกับ เจ้าชายโมฮัมเหม็ด ที่เสด็จเยือนสหรัฐฯ เป็นครั้งแรกหลังถูกโดดเดี่ยวทางการทูตตั้งแต่ปี 2018 จากการถูกกล่าวหาว่ามีส่วนพัวพันกับคดีสังหารนักข่าววอชิงตันโพสต์ จามาล คาช็อกกี ซึ่งหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ เชื่อว่าเจ้าชายอาจสั่งการ แต่เจ้าชายปฏิเสธ
ทั้งนี้ โรนัลโด้ มีบทบาทสำคัญในการโปรโมท ฟุตบอลโลก 2034 ที่ซาอุดีอาระเบีย และตัวเขาเองกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์ลงเล่นฟุตบอลโลกเป็นครั้งที่ 6 ในปีหน้า หลัง โปรตุเกส ผ่านเข้ารอบไปแล้ว