คีน-เนวิลล์จวก’ดาโลต์-โยโร’ปล่อยโรเจอร์สยิงสบายสองประตู

รอย คีน และ แกรี เนวิลล์ พูดถึงความผิดพลาดในการเล่นเกมรับของ ดิโอโก ดาโลต์ และ เลนี โยโร ในเกมที่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด บุกพ่าย แอสตัน วิลลา 1-2
ทัพปีศาจแดงเจอทีเด็ดของ มอร์แกน โรเจอร์ส ทำสองประตูพาสิงห์ผยองคว้าชัยเหนือพวกเขาที่ วิลลา พาร์ค หนแรก นับตั้งแต่ปี 1995 และเป็นการเก็บชัยชนะ 10 เกมรวด ของทีมของ อูไน เอเมรี
ในเกมดังกล่าว ลูกทีมของ รูเบน อโมริม ครองเกมบุกใส่ได้ค่อนข้างเหนือกว่า แต่ เสียท่า ให้ลูกยิงสุดสวยของ โรเจอร์ส ทั้งสองประตู ซึ่งสองตำนานปีศาจแดง ชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดในเกมรับจากสองนักเตะในฝั่งขวา
“คุณสามารถมีพรสวรรค์ทั้งหมดบนโลกใบนี้ แต่สิ่งที่เราต้องมานั่งพูดกันอีกครั้ง คุณต้องทุ่มเทสุดตัวสิ” คีน เผยกับ Sky Sports
“เมื่อเกมเริ่มเนือย ๆ หรือในช่วงเวลาแบบนั้น นายต้องคิด ‘ฉันจะใส่สุดเพื่อทีมของฉัน’ ในทีมตอนนี้เป็นกันหลายคน อย่างเช่น ดาโลต์ ที่ยังทำได้ไม่ดีพอ
“ผมไม่อยากใช้คำว่า “กินแรงเพื่อน” แต่เขายังทำไม่มากพอ ถ้าเป็นหลังจบเกม ผมคงไปมองหาเขา ผมจะถามตรง ๆ เลยว่า ‘นี่นายไม่คิดจะหยุดหมอนั่น (โรเจอร์ส) เลยหรือไง?’
เหมือนกับประตูแรก เมื่อ โรเจอร์ส ได้บอลด้านกว้าง เรานั่งอยู่ตรงนี้ รู้ได้เลยว่าจังหวะนี้อันตรายแล้ว แล้วพวกเขาไม่รู้ได้ไงว่าจังหวะนี้มันเสี่ยงที่จะเสียประตู?”
นอกจากนั้น เนวิลล์ ยังตำหนิ เลนี โยโร ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องรับผิดชอบจากการปล่อยให้ โรเจอร์ส ทำประตู
“มันพิเศษมาก ๆ เป็นประตูที่ยอดเยี่ยมจาก มอร์แกน โรเจอร์ส
“จอห์น แม็คกิน ส่งบอลไปถึงเขาหลังจากปะทะกับ ลุค ชอว์ และผมเริ่มคิด ตอนที่ โยโร ไม่ได้เข้าไปบีบตอนที่เขาจับบอลจังหวะแรก
“ผมคิดเลย ‘โอ้, เขาแย่แล้วล่ะ’ เพราะ โรเจอร์ส สามารถทำอะไรแบบนั้นได้ มันไม่ต้องสงสัยเลยว่า เลนี โยโร ควรจะขยับเข้าไปเล็กกว่านั้น เขาต้องเข้าประจันหน้าเลยตั้งแต่นอกกรอบ
“แต่เมื่อเขาไม่ทำ โรเจอร์ส มีเวลาเหลือเฝือ และพระเจ้าช่วย เขาทำมันได้จริง ๆ
“ผมเคยเล่นตำแหน่งตรงนั้น และเมื่อคุณต้องดวลกับยอดนักเตะ คุณต้องเข้าไปชิด ปิดพื้นที่ ถ้าบอลแรกเขาไม่ดี คุณต้องประชิดและกดดันใส่ทันที คุณปล่อยให้นักเตะแบบนี้มีพื้นที่ไม่ได้”
“เขาชะล่าใจ, โยโร, ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดที่ใหญ่หลวง”