คิดแล้วเสียดาย! ฟาน เดอร์ ซาร์ ยก โอนานา เก่งจริงแต่มักพลาดแบบเหลือเชื่อ

เอ็ดวิน ฟาน เดอ ซาร์ อดีตผู้รักษาประตู แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยกย่องความสามารถของ อ็องเดร โอนานา แม้จะไม่ประสบความสำเร็จในการย้ายมาค้าแข้งในอังกฤษ
โอนานา ย้ายจาก อินเตอร์ มิลาน มาเฝ้าเสาในถิ่นโอลด์ แทรฟฟอร์ด ในปี 2023 ทว่าเขาเจอเสียงวิจารณ์อย่างหนักตลอดระยะเวลาที่ค้าแข้งกับทีม โดยเฉพาะข้อผิดพลาดส่วนบุคคลที่มากถึง 12 ครั้งตลอด 2 ปี
ก่อนที่ซัมเมอร์ล่าสุดเขาจะโดนปล่อยให้ แทรปซอนสปอร์ ยืมตัวจนจบฤดูกาล หลังการมาของ เซนเนอ ลัมเมนส์
ด้าน ฟาน เดอร์ ซาร์ ที่ได้เห็นฟอร์ม โอนานา อย่างใกล้ชิดสมัยอยู่ด้วยกันที่ อาแย็กซ์ ยกย่อง ให้สัมภาษณ์กับ แกรี เนวิลล์ ในรายการ The Overlap โดยยกย่องพรสวรรค์ของนายด่าน แคเมอรูน แม้ยอมรับว่าบางครั้งก็ก่อความผิดพลาดแบบไม่มีใครเข้าใจได้
“ผมทำงานร่วมกับ อ็องเดร มา 3-4 ปี เขามีคุณภาพที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะการออกบอลด้วยเท้าและองค์ประกอบอื่น ๆ แต่บางครั้งเขาก็มีความผิดพลาดแบบไม่คาดคิด มีจังหวะที่คุณต้องอุทานว่า ‘‘ว้าว นี่มันบ้าไปแล้ว เขาพลาดแบบนั้นได้ยังไง?’
“เขาย้ายมา อาแย็กซ์ ในฐานะประตูมือสาม และมีความกระหายอย่างมากที่จะพัฒนาตัวเอง จนขยับขึ้นมาเป็นมือสอง และก้าวขึ้นเป็นมือหนึ่ง จากนั้นเขาย้ายไป อินเตอร์ มิลาน และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม”
“แน่นอนว่าเพราะผมรู้จักเขาตั้งแต่สมัย อาแย็กซ์ ได้เห็นพัฒนาการของเขาที่นั่น และความสำเร็จของเขาในอิตาลี รวมถึงการเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ทำให้ผมมองว่าการย้ายไป แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เป็นดีลที่เหมือนสวรรค์ส่งมาให้คู่กัน”