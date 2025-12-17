คิดแล้วยังเศร้า! 'บรูโน'รับรู้สึกเจ็บที่ แมนฯยูฯ พร้อมปล่อยให้ย้ายไปซาอุฯ

บรูโน แฟร์นันด์ส กัปตันทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยอมรับว่าเขารู้สึกเจ็บปวดและเสียใจ ตอนที่รู้ว่าต้นสังกัดพร้อมปล่อยตัวเขาออกจากทีม หากเขาตอบรับข้อเสนอมหาศาลจาก อัล ฮิลาล ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา
มิดฟิลด์วัย 31 ปี ปฏิเสธข้อเสนอค่าตัวราว 100 ล้านปอนด์ พร้อมค่าเหนื่อยสูงถึง 700,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ จากทีมดังแห่งตะวันออกกลางเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา เพื่อเลือกอยู่ค้าแข้งกับปีศาจแดงต่อไป ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าแอบผิดหวังอยู่บ้างที่สโมสรไม่พยายามที่จะรั้งตัวเขา
“ผมรู้สึกเหมือนกับว่า ‘ถ้าคุณไป มันก็ไม่ใช่เรื่องแย่สำหรับเรา’ มันทำให้ผมเจ็บปวดจริงๆ” บรูโน กล่าว
“มากกว่าความเจ็บ มันคือความเศร้า เพราะผมเป็นนักเตะที่ไม่มีใครตำหนิเรื่องความทุ่มเทได้ ผมพร้อมลงสนามเสมอ และผมให้ทุกอย่างกับทีม”
“ผมสามารถย้ายออกไปในตลาดนักเตะรอบที่ผ่านมา ผมจะได้เงินมากกว่านี้มาก และอาจคว้าแชมป์หลายรายการในฤดูกาลเดียว แต่ผมเลือกไม่ไป ไม่ใช่แค่เพราะแค่ครอบครัว แต่เพราะผมรักสโมสรแห่งนี้จริงๆ”
“ผมบอกกับบอร์ดบริหารไปแล้ว ผมคิดว่าพวกเขาไม่มีความกล้าพอจะตัดสินใจ เพราะผู้จัดการทีมต้องการให้ผมอยู่ แต่ถ้าผมบอกว่าอยากไป แม้โค้ชจะอยากให้ผมอยู่ สโมสรจะปล่อยผมแน่นอน”
ทั้งนี้ บรูโน ย้ายจาก สปอร์ติ้ง ลิสบอน มาอยู่กับ แมนฯ ยูไนเต็ด เมื่อปี 2020 ลงสนามไปแล้ว 307 นัด ยิง 103 ประตู และทำ 93 แอสซิสต์ โดยฤดูกาลนี้ทำไป 5 ประตู 7 แอสซิสต์ ในพรีเมียร์ลีก