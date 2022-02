คาร์ลอสคืนสนามเล่นให้ทีมผับอังกฤษหลังแขวนสตั๊ดไป 7 ปี

โรแบร์โต คาร์ลอส ตำนานนักเตะทีมชาติบราซิล จะลงเล่นให้ The Bull In The Barne สโมสรในซันเดย์ลีก ประเทศอังกฤษ 1 นัดในฐานะตัวสำรอง หลังจากที่สโมสรเป็นผู้ชนะในการสุ่มรางวัลโครงการ DREAM TRANSFER ของ eBay

โตรงการดังกล่าวเป็นโปรเจคต์ของทาง eBay เพื่อนำรายได้มาสนับสนุนกิจกรรมการกุศล โดยเปิดโอกาสให้สโมสรต่างๆ ในศึกซันเดย์ลีกได้ซื้อสลากในราคา 5 ปอนด์ เพื่อลุ้นรางวัลเป็นสิทธิ์ในการใช้งานแบ็คซ้ายระดับตำนานรายนี้ 1 นัด

"เราแค่ต้องจ่ายเงิน 5 ปอนด์ เพื่อซื้อสลากลุ้นรางวัลเซ็นสัญญานักเตะอาชีพมาเล่นในทีมของเรา มีนักเตะคนหนึ่งในทีมบอกในกลุ่มแชทว่า ลองดูกันเถอะ แล้วเราก็ดันชนะขึ้นมาเฉยๆ" แมทธิว บราวน์ กองหน้าและเลขาของสโมสรกล่าวทาง BBC Radio Shropshire

"ตอนบ่ายวันศุกร์ เอ็ด สเปลเลอร์ ผู้จัดการทีมของเรา ส่งข้อความมาบอกว่าเราชนะรางวัล แต่ไม่มีใครเชื่อเขาเลย เรานึกว่าเขาอำเราเล่นๆ

"ผมออกไปเที่ยวตอนคืนวันศุกร์ ตื่นเช้ามามึนหัวหน่อยๆ ในวันเสาร์ แล้วก็เจอแต่ข้อความที่คนส่งมาถามว่า เรื่องโรแบร์โต คาร์ลอส นี่จริงใช่ไหม? ในตอนนั้นเอง ที่ผมถึงได้มาคิดว่า นี่มันเป็นไปไม่ได้ มันต้องเป็นแค่ฝันไปแน่ๆ"

ทั้งนี้ โรแบร์โต คาร์ลอส ถือเป็นหนึ่งในนักเตะระดับตำนานของทัพแซมบ้า ซึ่งมีส่วนสำคัญในการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในปี 2002 รวมถึงโคปา อเมริกา ในปี 1997 และ 1999 นอกจากนี้ ยังประสบความสำเร็จมากมายในระดับสโมสร กับเรอัล มาดริด, พัลไมรัส และเฟเนร์บาห์เช