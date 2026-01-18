คาร์ริคเร้าแข้งแมนฯ​ ยูฯรักษาฟอร์มเกมชนะแมนฯ ซิตี้ตลอดซีซั่นที่เหลือ

ไมเคิล คาร์ริค เฮดโค้ช แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ให้สัมภาษณ์ปลุกเร้าลูกทีมต่อยอดผลงานจากเกมเอาชนะ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2-0 ไปตลอดฤดูกาลที่เหลือ
ทัพปีศาจแดง ลงสนามเกมแรกในการกลับมาคุมทีมชั่วคราวของ คาร์ริค และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเปิดบ้านเอาชนะคู่ปรับร่วมเมืองจากประตูของ ไบรอัน เอ็มเบอโม และ แพทริค ดอร์กู ในครึ่งหลัง
จนถึงขนาดที่ เป๊ป กวาร์ดิโอลา ยังต้องให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าฝั่งสีแดงเป็นทีมที่ดีกว่าและสมควรเป็นผู้ชนะในศึกผ่าเมืองครั้งที่ 198
“มันเป็นการออกสตาร์ทที่ยอดเยี่ยม เป็นสิ่งที่ไม่สามรถปฏิเสธได้” คาร์ริค เผย
“โอลด์ แทรฟฟอร์ด เป็นสถานที่วิเศษ และมันเป็นแบบนั้นในวันนี้ เราทุกคนต่างรู้สึกได้
“ทุกอย่างเป็นไปตามที่เราคาดหวัง ผมมีความรู้สึกแบบนั้นอย่างแท้จริงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนเกม, ความกระหายของนักเตะที่จะทุ่มเทเพื่อประสบความสำเร็จ และความรู้สึกนั้นส่งไปถึงกองเชียร์
“นั่นคือความท้าทาย ไม่ต้องสงสัยเลย ผมคิดว่าฟอร์มแบบนี้ต้องเป็นฟอร์มขั้นพื้นฐานของเรา
“นั่นคือระดับของมาตรฐานและความคาดหวังที่เราต้องเรียกร้องจากตัวเรามากเท่ากับคนภายนอก ผมค่อนข้างตระหนักเรื่องนั้นเป็นอย่างดี”