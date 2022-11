คาร์ราเกอร์ : คงมีแฟนแมนฯ ยูฯ แค่ 1% ที่เข้าข้างโรนัลโด้ คือเอฟรา, ริโอ และ รอย คีน

เจมี คาร์ราเกอร์ อดีตปราการหลังทีมชาติอังกฤษ เชื่อว่าแฟนบอล แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่ คริสเตียโน โรนัลโด้ ออกมาวิจารณ์เดือดใส่ เอริค เทน ฮาก และสโมสร

ดาวเตะโปรตุเกส ออกมาให้สัมภาษณ์สุดเดือดถึงความสัมพันธ์ร้าวฉานกับกุนซือชาวดัตช์ รวมถึงวิจารณ์สโมสรแบบจัดเต็ม ซึ่ง คาร์ราเกอร์ เชื่อว่าบรรดา เร้ด อาร์มี่ ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำครั้งนี้ของ CR7 พร้อมแซวเพื่อนร่วมงานว่าคงมีแค่ ริโอ เฟอร์ดินานด์, ปาทริช เอฟรา และ รอย คีน เท่านั้นที่เห็นด้วย

"99% ของแฟนแมนฯยูไนเต็ด จะอยู่ข้าง เอริค เทนฮาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โรนัลโด้ จัดการเรื่องนี้ได้แย่มาก" คาร์ราเกอร์ โพสต์บน Twitter

"1% ที่เหลือคงจะเป็น ริโอ, รอย และ ปาทริช"

ทั้งนี้ โรนัลโด้ ไม่ได้ลงสนามให้ แมนฯยูไนเต็ด ในสองเกมล่าสุด โดยสโมสรให้เหตุผลว่าเขามีอาการป่วย

The 1% will be Rio, Roy & Patrice…. https://t.co/PPFgVWz2eA