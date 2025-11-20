คาร์ราเกอร์หวั่นลิเวอร์พูลหลุดพื้นที่ UCL หากไม่เสริมกองหลัง

เจมี คาร์ราเกอร์ ตำนานกองหลัง แสดงความกังวลว่า ลิเวอร์พูล อาจถึงหลุดพื้นที่ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์
ทัพหงส์แดง ฟอร์มยังระส่ำในช่วง 1-2 เดือนหลัง ล่าสุดบุกพ่าย แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-0 แพ้ไปถึง 7 จาก 10 เกมหลังสุดทุกรายการ และทำให้การป้องกันแชมป์ลีกของพวกเขาดูเป็นเรื่องไกลตัวไปแล้ว
หนึ่งในจุดอ่อนของหงส์แดงฤดูกาลนี้ คือการรับมือพละกำลัง และจุดแข็งเรื่องบอลยาวของคู่แข่งที่มักใช้ได้ผลกับทีมของ อาร์เนอ ชล็อต ในฤดูกาลนี้
“ผมคิดว่ามันมีรายละเอียดเล็ก ๆ หลายเรื่อง แต่ถ้าพูดกันตามตรง ถ้าเรามองไปยังเกมที่พวกเขาแพ้ เกมเหล่านั้นพวกเขาไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของพรีเมียร์ลีกได้” คาร์ราเกอร์ เผยกับ The Overlap podcast
“อาร์เนอ ชล็อต ต้องการทำให้ลิเวอร์พูลได้ครองบอลมากขึ้น, ทำประตูมากขึ้น, เอนเตอร์เทน มากขึ้น ตอนที่ทีมเขาเล่นกับ แมนฯ ซิตี้ สัปดาห์ที่แล้ว เขาพูดถึง เป๊ป ว่าเปรียบเสมือนฮีโร่ของเขา ซึ่งบางทีอาจเป็นฮีโร่ของโค้ชอีกหลาย ๆ คน
“นั่นคือฟุตบอลของเขา เขากำลังพยายามทำให้ลิเวอร์พูลไปสุดทางนั้น และผมคิดว่าพรีเมียร์ลีกกลับมาใช้จุดเด่นด้านพละกำลังเป็นสำคัญ”
“ผมไม่คิดว่ากลุ่มนักเตะชุดนี้เพียงพอที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ ด้วยคะแนนที่ตามหลัง บางทีในเดือนมกราคม (พวกเขาต้องเสริมทัพ) ด้วยแข็งแกร่งกว่านี้, ความเร็วที่มากกว่านี้, พละกำลังที่มากกว่านี้
“ผมคิดว่าถ้า ลิเวอร์พูล ไม่เซ็นกองหลังในเดือนมกราคม พวกเขาอาจพลาดโควต้าแชมเปี้ยนส์ ลีกได้เลย”
สำหรับ ลิเวอร์พูล พลาดคว้า มาร์