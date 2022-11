คาราบาว คัพ รอบ 4 : วันจับสลาก, เวลา, ทีม และวิธีรับชมถ่ายทอดสด

การแข่งขันรอบที่ 3 ของคาราบาว คัพ ได้ข้อสรุปเรียบร้อย และนี่คือข้อมูลที่คุณต้องรู้ก่อนมีการจับสลากประกบคู่ในรอบที่ 4

คาราบาว คัพ รอบที่ 4 ของฤดูกาล 2022-23 จบลงเรียบร้อย โดยมีทั้งทีมที่พลาดท่าไม่ได้ไปต่อ และทีมที่สมหวังผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์

ทีมยักษ์ใหญ่อย่าง เชลซี, สเปอร์ส และ อาร์เซนอล พลาดท่าตกรอบแบบเซอร์ไพรส์ ขณะที่แชมป๋เก่า ลิเวอร์พูล และทีมเต็งอย่าง แมนฯซิตี้ ยังได้ไปต่อ

GOAL รวบรวมข้อมูลที่คุณต้องรู้ก่อนมีการจับสลากประกบคู่ในรอบ 4 เอาไว้ที่นี่

คาราบาว คัพ รอบ 4 จับสลากเมื่อไหร่?

รายการ: จับสลาก คาราบาว คัพ รอบ 4 เมื่อไหร่: 11 พฤศจิกายน, 2022

การจับสลาก คาราบาว คัพ รอบ 4 จะมีขึ้นหลังสิ้นสุดการแข่งขันรอบ 3 ซึ่งก็คือในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2022

โปรแกรมการแข่งขันรอบ 4 หรือรอบ 16 ทีมสุดท้าย จะมีขึ้นหลังจากศึกฟุตบอลโลก 2022 จบลง โดยเกมแรกจะเริ่มในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม หรือหนึ่งวันหลังจากรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก

ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย คาราบาว คัพ

ทีม ดิวิชั่น Leicester City Premier League Bournemouth Premier League Burnley Championship Lincoln City League One Charlton Athletic League One MK Dons League One Gillingham League Two Blackburn Championship Nottingham Forest Premier League Newcastle Premier League Southampton Premier League Brighton Premier League Wolves Premier League Liverpool Premier League Man City Premier League Man Utd / Aston Villa Premier League

วิธีรับชมถ่ายทอดสดการจับสลาก คาราบาว คัพ รอบ 16 ทีม

การจับสลากคาราบาว คัพ รอบ 4 คาดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการรายงานข่าวของ Sky Sports Football หลังจบเกมนัดสุดท้ายของรอบ 3 ระหว่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ แอสตัน วิลลา

ประเทศ ่ช่องทาง Stream สหราชอาณาจักร Sky Sports Sky Go, NOW TV สหรัฐอเมริกา - ESPN+

Sky Sports ได้ลิขสิทธิในการถ่ายทอด คาราบาว คัพ ในสหราชอาณาจักร โดยมีการสตรีมบน Sky Go หรือแอพพลิเคชั่น the NOW TV

ในขณะที่แฟนบอลในอเมริกาสามารถรับชมได้ทาง ESPN+ โดยการแข่งขันตั้งแต่รอบ 16 ทีมสุดท้าย ไปจนถึงนัดชิงชนะเลิศจะมีการถ่ายทอดสด

คาราบาวคัพ รอบ 4 จะเริ่มแข่งเมื่อไหร่?

คาราบาว คัพ รอบ 4 มีกำหนดลงเล่นในวันที่ 19 ธันวาคม 2022

นั่นหมายความว่าโปรแกรมจะเริ่มทันทีหลังศึกฟุตบอลโลก 2022