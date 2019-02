ค้างค่าเหนื่อยเป็นเหตุ! ทีมเซเรีย ซี มีนักเตะลงสนามแค่ 7 คน พ่ายยับ 20-0

โปร ปิอาเซนซา ทีมท้ายตารางของกัลโช เซเรีย ซี อิตาลี ออกไปแพ้ให้กับคูเอโน ด้วยสกอร์มโหฬารถึง 20-0 เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

ทีมก้นตารางของลีกอันดับสามกำลังอยู่ในช่วงวิกฤติอย่างหนัก ผู้เล่นทีมชุดใหญ่ประท้วงไม่ยอมลงแข่งขันเนื่องจากไม่ได้รับค่าเหนื่อย จนทีมไม่สามารถลงแข่งขันและถูกปรับแพ้ 3-0 ติดต่อกันมาแล้วสี่นัด ซึ่งตามกฎ หากทีมใดไม่สามารถลงเล่นในลักษณะนี้ถึง 5 นัดในฤดูกาลเดียวกัน ก็จะถูกขับออกจากลีกโดยอัตโนมัติ

สุดท้ายพวกเขาจึงพาผู้เล่นเยาวชนเท่าที่ยังมี เดินทางไปเล่นเกมเยือนในวันอาทิตย์ โดยมีผู้เล่นพร้อมลงสนามเพียง 7 คน แถมหนึ่งในนั้นก็คือนักกายภาพบำบัดของทีมเองด้วย ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ของฟีฟ่าที่กำหนดให้ทีมมีผู้เล่นในสนามอย่างน้อย 7 คน

This week in Italian football: Cuneo on their way to a 20-0 win over Pro Piacenza, who started with seven players – all teenagers – one of which is acting player-manager pic.twitter.com/pgumJUU9Hz