คอนเต้ถูกใจสิ่งนี้! อเล็กซิสถึงมิลานจ่อซบงูใหญ่สัญญายืมตัว

อเล็กซิส ซานเชซ แนวรุกของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เดินทางถึงเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ใกล้ย้ายเป็นนักเตะของอินเตอร์ มิลานด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาล

ปีกทีมชาติชิลี ไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้เลยตลอดช่วงเวลาที่ค้าแข้งกับทีมปีศาจแดง โดยการย้ายมาร่วมทัพงูใหญ่ในครั้งนี้เป็นการกลับมาค้าแข้งในเซเรีย อาอีกครั้งในรอบ 8 ปี หลังค้าแข้งกับอูดิเนเซช่วงปี 2006-2011 ก่อนย้ายไปบาร์เซโลนา

ล่าสุด อเล็กซิส เดินทางถึงกรุงมิลานเรียบร้อยแล้ว โดยเตรียมตรวจร่างกายและเปิดตัวอย่างเป็นทางการในอีกไม่ช้านี้ โดยมีรายงานว่าทัพปีศาจแดงเป็นผู้ออกค่าเหนื่อยให้กับนักเตะมากกว่าครึ่งหนึ่งของสัญญา โดยงูใหญ่จะช่วยออก 5 ล้านยูโรจากทั้งหมด 23 ล้านยูโรตลอดช่วงเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ อเล็กซิส จะได้ลงสนามประสานงานกับ โรเมลู ลูกากู กองหน้าทีมชาติเบลเยี่ยมอีกครั้ง โดย ลูกากู เพิ่งเบิกสกอร์แรกในเกมลีกที่ชนะเลชเชเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

Alexis Sanchez has just landed in Milano as new Inter player! ⚫️🔵 #Inter #MUFC #transfers pic.twitter.com/kHEguBPY47