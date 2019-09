ความกดดันถาโถม! บาร์ซาออกสตาร์ทแย่สุดในรอบ 25 ปี

บาร์เซโลนา สร้างสถิติไม่น่าจดจำเสียแล้ว หลังออกสตาร์ทในลาลีกาสเปนได้ย่ำแย่ที่สุดในรอบ 25 ปี

ทัพอาซูลกรานา ยังฟอร์มในลีกไม่ดีขึ้นและเพิ่งบุกไปแพ้ให้กับกรานาด้าแบบพลิกล็อค 0-2 ส่งผลให้ทีมเก็บแต้มเกมเยือนได้เพียงแต้มเดียวเท่านั้นจาก 3 เกม และทำให้พวกเขามี 7 คะแนนจาก 5 นัดรั้งอันดับ 7 ของสโมสร

และด้วยคะแนนดังกล่าว ทำให้ทัพบาร์ซาของ เออร์เรสโต้ บัลเบร์เด้ สร้างสถิติออกสตาร์ทเกมลาลีกาสเปนได้ย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 1994/95 โดยในปีนั้นพวกเขาเก็บได้ 7 คะแนนจาก 5 นัดแรกเช่นกัน

