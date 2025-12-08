ควรคุยภายใน! โอเวนติง'ซาลาห์' พูดแรงเกิน แม้เข้าใจความอัดอั้น

ไมเคิล โอเวน อดีตกองหน้าของลิเวอร์พูล มองว่าการที่ โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ออกมาระบายความไม่พอใจต่อสโมสรหลังถูกดร็อปเป็นตัวสำรองต่อเนื่อง ไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสม
ดาวยิงทีมชาติอียิปต์ไม่มีชื่อเป็น 11 ตัวจริง 3 นัดติดต่อกัน และไม่ได้ถูกส่งลงสนามเลยในเกมพรีเมียร์ลีกที่ หงส์แดง เสมอ ลีดส์ 3-3 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยเจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์อย่างดุเดือดว่ารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังกลายเป็นแพะรับบาปสำหรับผลงานที่ย่ำแย่ของทีม
โดยบทสัมภาษณ์สุดร้อนแรงของ ซาลาห์ สร้างแรงกระเพื่อมทันที และทำให้อดีตนักเตะ ลิเวอร์พูล หลายคนออกมาแสดงความเห็น ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ โอเวน ที่มองว่าเรื่องนี้ไม่ควรพูดในที่สาธารณะ แม้จะเข้าใจความรู้สึกของแนวรุกชาวอียิปต์ดีก็ตาม
“ซาลาห์ ผมนึกภาพออกเลยว่าคุณรู้สึกอย่างไร คุณแบกทีมนี้มายาวนานและคว้าทุกแชมป์ที่มี แต่ฟุตบอลคือเกมของทีม คุณไม่ควรพูดแบบนี้ออกสื่อ” โอเวนโพสต์ผ่าน X
“คุณกำลังจะไปเล่น AFCON ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า น่าจะอดกลั้นไว้ โฟกัสกับทีมชาติ และค่อยดูสถานการณ์หลังกลับมา”