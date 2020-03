คลายเหงา! เรือ,วูล์ฟส์ร่วมแจมทัวร์นาเมนต์ 128 ทีม FIFA 20

เลย์ตัน โอเรียนท์ ทีมจากลีก ทู ของอังกฤษ รับบทเป็นแม่งานจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ FIFA 20 โดนเชิญบรรดายอดทีมเข้ามาร่วมแข่งขันถึง 128 ทีมทั่วโลก

ในระหว่างที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงรุนแรงต่อเนื่อง ทำให้หลาย ๆ ประเทศต้องสั่งระงับการแข่งขันกีฬาภายในประเทศ รวมไปถึงฟุตบอลในลีกใหญ่แทบทั้งหมด

โดย เลย์ตัน โอเรียนท์ จากลีกทูเปิดฝ่ายเริ่มเปิดทัวร์นาเมนต์โดนการส่งคำเชิญ 63 สโมสรผ่านทาง ทวิตเตอร์ โดยใช้แฮชแท็ก #UltimateQuaranTeam โดยให้สโมสรส่งนักเตะทีมชุดใหญ่หรือแฟนบอลเป็นตัวแทนของทีมเข้าร่วมการแข่งขัน

แน่นอนว่ามีบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ตอบรับคำเชิญเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวมากมายจนสุดท้ายมีทีมเข้าร่วมทั้งหมดมากถึง 128 ทีม โดยมี แมนเชสเตอร์ ซิตี้, วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ส, โรมา, มาร์กเซย์, ออร์แลนโด้ ซิตี้, สตองดาร์ด ลิแอช, เกงค์ และเบนฟิก้า ร่วมส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้

🚨 SAY HELLO TO YOUR CONTENDERS!



Here is the full list of 128 teams competing in the #UltimateQuaranTeam Cup!



Represented:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇮🇪🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇹🇷🇺🇸🇫🇷🇳🇱🇬🇷🇦🇺 🇦🇹🇵🇹🇪🇸🇮🇹 🇩🇰 🇧🇪



The draw will take place on *Wednesday* now - more info to follow.



Who's do you make as the favourite then? 🤔



👇 pic.twitter.com/FYX78hMm2P