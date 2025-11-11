คลายกังวล! แมนฯยูฯโล่ง 'เชชโก้' อาการไม่หนักมาก

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีมดังแห่งพรีเมียร์ลีกคลายความกังวลลงไปบ้าง หลังอาการเจ็บของ เบนจามิน เชชโก้ กองหน้าทีมชาติสโลวีเนียจากเกมเสมอ ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ 2-2 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่รุนแรงมาก จากรายงานของ BBC
ดาวเตะวัย 22 ปี ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งหลังจากการปะทะกับ มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน กองหลังไก่เดือยทอง โดยกุมไปที่บริเวณหัวเข่า แต่ภาพหลังเกมเผยให้เห็นว่าเจ้าตัวสามารถเดินออกจากสนามได้เองโดยไม่ต้องใช้ไม้ค้ำ แม้จะยังเคลื่อนไหวไม่คล่องนัก
หลังจบเกม รูเบน อาโมริม กุนซือปีศาจแดงยอมรับว่ายังต้องรอผลตรวจเพิ่มเติม เพราะอาการเจ็บหัวเข่า “คาดเดายาก” แต่ต้นสังกัดเชื่อว่าไม่ถึงขั้นร้ายแรง และไม่น่าจะต้องพักยาวหลายเดือนตามที่มีกระแสข่าว
อย่างไรก็ตาม ดาวยิงค่าตัว 73.7 ล้านปอนด์ จะพลาดช่วยทีมชาติสโลวีเนีย ในศึกคัดบอลโลกนัดสำคัญกับ โคโซโว และ สวีเดน ซึ่งเป็นแมตช์ชี้ชะตาโอกาสลุ้นเพลย์ออฟ
ขณะเดียวกัน ยูไนเต็ด ยังอนุญาตให้ ลิซานโดร มาร์ติเนซ เดินทางไปร่วมเก็บตัวกับทีมชาติอาร์เจนตินาที่แคมป์ฝึกซ้อมในยุโรป แม้เจ้าตัวจะยังไม่พร้อมลงสนามในเกมอุ่นเครื่องกับ แองโกลา หลังเพิ่งกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบได้ไม่นานจากการผ่าตัดหัวเข่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์
ทั้งนี้ ทีมแพทย์ของ ยูไนเต็ด จะส่งสตาฟฟ์ร่วมเดินทางไปดูแล มาร์ติเนซ อย่างใกล้ชิดในช่วงเก็บตัว เพื่อรักษาความฟิตและเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้ง