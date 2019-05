คลิปอู้จุดแตกหัก! โซลชาสุดทนเตรียมขายมาร์กซิยาล

โอเล กุนนาร์ โซลชา กุนซือแมนฯยูฯ เตรียมขาย อองโธนีย์ มาร์กซิยาล ในซัมเมอร์นี้ หลังเห็นคลิปนักเตะอู้ไม่ยอมวอร์มร่างกายในสนาม ตามรายงานจาก The Times

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงอบอุ่นร่างกายก่อนเกมกับเชลซี เมื่อปีกชาวฝรั่งเศสเอาแต่ยืนนิ่งและไม่ยอมวอร์มเหมือนคนอื่นในทีม โดยจังหวะนั้นถูกแฟนบอลในสนามถ่ายคลิปวีดีโอไว้ได้พอดี ทำให้นักเตะถูกวิจารณ์อย่างหนักทางโซเชียลมีเดีย

Martial working hard in the warm up pic.twitter.com/8H9k6MlDDt