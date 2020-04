คลังแสง! เทอร์รีเปิดประมูลของหาเงินช่วยทีมแพทย์

จอห์น เทอร์รี อดีตกองหลังกัปตันทีมเชลซี นำของสะสมในคลังแสงของตัวเองมาเปิดประมูลผ่านเว็บไซต์ eBay เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือสำนักงานบริการสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ (NHS) รวมถึงมูลนิธิ Make-A-Wish

ของสะสมที่อดีตแข้งวัย 39 ปี นำมาเปิดประมูลผ่าน eBay มีทั้งหมด 12 ชิ้น ไล่ตั้งแต่เสื้อเชลซีฤดูกาล 2015-16 พร้อมชื่อเบอร์และลายเซ็นของเขา, เสื้อเชลซีฤดูกาล 2018-19 ที่ติดชื่อเบอร์ของเขาพร้อมมีลายเซ็นด้วย รวมถึงปลอกแขนกัปตันทีมพรีเมียร์ลีกพร้อมลายเซ็นของเขา

ขณะเดียวกัน แมตช์วอร์น (เสื้อที่นักเตะสวมใส่ลงแข่งขันจริง) ของตัวเขาเอง ซึ่งเป็นเสื้อเยือนเมื่อฤดูกาล 2006-07 รวมถึงแมตช์วอร์นของอดีตเพื่อนร่วมทีมอย่าง แฟรงค์ แลมพาร์ด และ ดิดิเยร์ ดร็อกบา ก็ถูกนำมาประมูลด้วยเช่นกัน

