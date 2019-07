ครบรอบ 40 ปีลามาเซีย! บาร์ซาเปิดตัวชุดเยือนฤดูกาล 2019/20

บาร์​เซโลนา เปิดตัวชุดเยือนที่จะใช้ลงทำการแข่งขันในฤดูกาลใหม่ 2019/20 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมาในคอนเซปต์ครบรอบการก่อตั้งลา มาเซีย 40 ปี

ศูนย์พัฒนาดาวรุ่งของทัพอาซูลกรานา ขึ้นชื่อลือชาเรื่องการปลุกปั้นนักเตะขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์ดังของโลกไม่ว่าจะเป็น การ์เลส ปูโยล, อันเดรส อิเนียสต้า, ชาบี เอร์นานเดซ, เชสก์ ฟาเบรกัส และ ลิโอเนล เมสซี เป็นต้น

โดยทาง บาร์ซา ได้ทำการเปิดตัวเสื้อแข่งชุดเยือนที่จะใช้ในฤดูกาลใหม่ 2019/20 นี้เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งลามา เซียครบรอบ 40 ปี โดยมีในเสื้อสีเหลืองล้วน พร้อมแถบแนวทะแยงที่หน้าอกสีเลือดหมู-น้ำเงิน ตัดกันอย่างสวยงาม ซึ่งทีมได้ ฟิลิปเป้ คูตินโญ แนวรุกทีมชาติบราซิลที่อนาคตยังไม่แน่นอนในถิ่นคัมป์ นูมาเป็นนายแบบนำในครั้งนี้

มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ ลา มาเซีย ผลิตยอดนักเตะของโลกมามากมาย มันเป็นสถานที่แสนพิเศษด้วยปรัชญาที่ไม่เหมือนใคร และผมภูมิใจที่ชุดเยือนใหม่ของพวกเราให้ความสำคัญถึงระบบอคาเดมี่ การดำรงอยู่มา 40 ปีของลา มาเซียควรได้รับการเฉลิมฉลองเป็นอย่างยิ่ง" แซร์จี้ โรแบร์โต้ หนึ่งในผลผลิตของบาร์เซโลนา เผย

