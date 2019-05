ครบรอบ 20 ปี! ผีเปิดตัวชุดแข่งใหม่รำลึกเทรเบิ้ลแชมป์

แมนเชสเตอร์​ ยูไนเต็ด เปิดตัวชุดเหย้าตัวใหม่ที่จะใช้ทำการแข่งขันในฤดูกาล 2019/20 โดยได้แรงบันดาลใจจากโอกาสครบรอบ 20 ปีในการคว้าเทรเบิ้ลแชมป์

เสื้อแข่งตัวใหม่ของทีมปีศาจแดงในฤดูกาลหน้า จะใช้โลโกพื้นสีดำแบบย้อนยุค วางลงบนเสื้อสีแดงล้วน โดยที่แขนเสื้อมีแถบเลข 90+1 ซึ่งมาจากประตูของ เท็ดดี้ เชอร์ริงแฮม และ 90+3 ที่ โอเล กุนนาร์ โซลชา ทำประตูชัยพาทีมเอาชนะบาเยิร์น มิวนิคคว้าแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ส่งทีมคว้าเทรเบิ้ลแชมป์เมื่อ 20 ปีก่อน

โดยทีมได้ ปอล ป็อกบา และ ดาบิด เด เคอา สองดาวเตะคนสำคัญที่อนาคตกับสโมสรยังไม่แน่นอน มารับบทนายแบบนำถ่ายโปรโมทชุดแข่งใหม่ให้กับทีมอีกด้วย

