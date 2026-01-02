ครบรอบศตวรรษ! 12 สถาบันร่วมฟาดแข้ง "ฟุตบอลสามัคคี 100 ปี อำนวยศิลป์"

โรงเรียนอำนวยศิลป์ กำหนดจัดการแถลงข่าวการแข่งขัน “ฟุตบอลสามัคคี ๑๐๐ ปี อำนวยศิลป์" เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีของการก่อตั้งโรงเรียนอำนวยศิลป์
ความเป็นมาของโรงเรียนอำนวยศิลป์: ร้อยดวงใจ...สร้างคนเก่ง คนดี สู่แผ่นดิน
วาระครบรอบศตวรรษนี้ เป็นการยืนยันถึงความสำเร็จของโรงเรียนอำนวยศิลป์ที่ดำเนินภารกิจในการบ่มเพาะปัญญาและความดีงามมาตลอด ๑๐๐ ปี โรงเรียนแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานศึกษา แต่ยังเป็นแหล่งผลิต บุคคลากรที่มีคุณภาพ เปี่ยมด้วยคุณธรรมและความสามารถ เพื่อเป็นผู้นำและผู้สร้างสรรค์สังคมไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนอำนวยศิลป์ได้สร้างนักเรียนเก่าที่มีชื่อเสียงและคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างโดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเมืองและการทหาร อาทิ: อดีต ๖ นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์, พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ, นายอานันท์ ปันยารชุน, พล.อ.สุจินดา คราประยูร, พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ, และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รวมถึงผู้นำเหล่าทัพอีกหลายท่าน
นอกจากนี้ นักเรียนเก่าในวงการบันเทิง เช่น คุณพิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร, คุณชาติชาย งามสรรพ์, คุณศุภกรณ์ กิจสุวรรณ, คุณวินัย พันธุรักษ์, คุณไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว, คุณชรัส เฟื่องอารมณ์, คุณวรรณา ทวาทศ และพาริส อินทรโกมาลย์สุต ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถอันหลากหลายที่ได้รับการส่งเสริมจากโรงเรียน
การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบศตวรรษของโรงเรียนอำนวยศิลป์ ที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของสถาบันที่เข้าร่วมทั้งหมด พร้อมสานต่อสายใยแห่งมิตรภาพที่แข็งแกร่งและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองตำนาน 100 ปี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยต่อไป
⚽ รายละเอียดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส
การแข่งขันฟุตบอลอาวุโส “ฟุตบอลสามัคคี 100 ปี อำนวยศิลป์" มีกำหนดจัดขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2569 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น (สนามกีฬาฟุตบอล ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง)
โครงสร้างทีมและกติกาผู้เล่น:
• แต่ละทีมมีนักฟุตบอลรวม ๒๐ คน
• ลงแข่งขันในสนามครั้งละ ๘ คน
• ผู้เล่นในสนาม (๘ คน) ต้องมีช่วงอายุตามสัดส่วนดังนี้:
- อายุ ๕๕-๕๙ ปี จำนวน ๒ คน
- อายุ ๖๐-๖๔ ปี จำนวน ๓ คน
- อายุ ๖๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๒ คน
- ผู้รักษาประตู อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๑ คน
🤝 ๑๒ สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน
การแข่งขันครั้งนี้มี ๑๒ สถาบันชั้นนำเข้าร่วม เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างศิษย์เก่า ประกอบด้วย:
1. นักเรียนเก่าอำนวยศิลป์
2. ศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
3. ศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล
4. ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร
5. นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา
6. นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์
7. ศิษย์เก่าทวีธาภิเศก
8. นักเรียนเก่าปทุมคงคา
10. ศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย
11. นักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย
12. ศิษย์เก่าอัสสัมชัญ
🗓️ กำหนดการแถลงข่าวและผู้ร่วมแถลง
งานแถลงข่าวจะจัดขึ้นใน วันพุธที่ 7 มกราคม ๒๕๖๘ เวลา 11.00 น. ณ สโมสรราชพฤกษ์ คลับ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระสำคัญดังนี้:
• การแถลงข่าวร่วมกัน: หัวข้อ "การแข่งขันฟุตบอลสามัคคี ๑๐๐ ปี อำนวยศิลป์"
• ประธานแถลงข่าว:
- อาจารย์เพชรชุดา เกษประยูร ประธานบริหารโรงเรียนอำนวยศิลป์
- นายถิรชัย วุฒิธรรม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร
• กิจกรรมสำคัญ: ผู้จัดการทีมทั้งหมด ๑๒ ทีม แถลงความพร้อมการเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขัน และจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน
• ถ่ายภาพร่วมกัน