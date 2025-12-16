The Best FIFA Football Awards DembeleGetty Images
ธีรฉัตร รูปประดิษฐ์

ครบถ้วน! บทสรุปรางวัล "เดอะ เบสต์ ฟีฟ่า ฟุตบอล อวอร์ดส์ 2025"

"เดอะ เบสต์ ฟีฟ่า ฟุตบอล อวอร์ดส์ 2025" มีการประกาศรางวัลออกมาเรียบร้อยแล้ว และนี่คือบทสรุปของทุกความยอดเยี่ยมแห่งปี

งานประกาศผล "เดอะ เบสต์ ฟีฟ่า ฟุตบอล อวอร์ดส์ 2025" จบลงเรียบร้อยแล้ว และนี่คือบทสรุปของทุกรางวัล

โดยไฮไลท์สำคัญอย่างนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปีปรากฏว่า อุสมาน เดมเบเล แนวรุกจากปารีส แซงต์-แชร์กแมง ได้รับรางวัลไปครองตามความคาดหมาย ต่อเนื่องจากการได้บัลลงดอร์ในปีนี้

ขณะที่ตำแหน่งโค้ชยอดเยี่ยมตกเป็นของ หลุยส์ เอ็นริเก้ จากผลงานพาเปแอสเชผงาดคว้าสามแชมป์เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา

บทสรุปรางวัล "เดอะ เบสต์ ฟีฟ่า ฟุตบอล อวอร์ดส์ 2025"

นักฟุตบอลชายยอดเยี่ยม - อุสมาน เดมเบเล (ปารีส แซงต์-แชร์กแมง / ฝรั่งเศส)

นักฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยม - ไอตานา บอนมาติ (บาร์เซโลนา / สเปน)

ผู้รักษาประตูชายยอดเยี่ยม - จานลุยจิ ดอนนารุมมา (แมนเชสเตอร์ ซิตี้ / อิตาลี)

ผู้รักษาประตูหญิงยอดเยี่ยม - ฮันนาห์ แฮมป์ตัน (เชลซี /อังกฤษ)

โค้ชทีมฟุตบอลชายยอดเยี่ยม - หลุยส์ เอ็นริเก้ (ปารีส แซงต์-แชร์กแมง)

โค้ชทีมฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยม - ซารินา วีกมัน (ทีมชาติอังกฤษ)

ปุสกัส อวอร์ด (ประตูยอดเยี่ยมชาย) - ซานติอาโก้ มอนเทียล (อินดิเพนเดียนเต้)

มาร์ตา อวอร์ด (ประตูยอดเยี่ยมหญิง) - ลิซเบธ โอวัลเล (ติเกรส)

แฟร์เพลย์ อวอร์ด - อันเดรียส ฮาร์ลาสส์-นอยกิ้ง (แพทย์ประจำทีม ยาห์น เรเกนส์บวร์ก จากเหตุการณ์ช่วยชีวิตแฟนบอลที่หมดสติบนอัฒจันทร์ ในเกมบุนเดสลีกา 2 เมื่อเดือนเมษายน)

แฟน อวอร์ด - แฟนบอลซาโค เอสซี (จากเหตุการณ์โยนตุ๊กตาหลายพันตัวลงไปในสนาม ก่อนเกมอิรัก สตาร์ส ลีก ที่พบกับอัล-ฮูดูด เมื่อเดือนพฤษภาคม ซึ่งถูกเก็บรวบรวมนำไปบริจาคให้กับเด็กที่เจ็บป่วย)

ทีมยอดเยี่ยมชาย

ผู้รักษาประตู : จานลุยจิ ดอนนารุมมา (แมนเชสเตอร์ ซิตี้ / อิตาลี)

กองหลัง : อัชราฟ ฮาคิมี (ปารีส แซงต์-แชร์กแมง / โมร็อกโก), วิลเลียน ปาโช (ปารีส แซงต์-แชร์กแมง / เอกวาดอร์), เฟอร์จิล ฟาน ไดค์ (ลิเวอร์พูล / เนเธอร์แลนด์), นูโน เมนเดส (ปารีส แซงต์-แชร์กแมง / โปรตุเกส)

กองกลาง : โคล พาลเมอร์ (เชลซี / อังกฤษ), จู๊ด เบลลิงแฮม (เรอัล มาดริด / อังกฤษ), วิตินญา (ปารีส แซงต์-แชร์กแมง / โปรตุเกส), เปดรี้ (บาร์เซโลนา / สเปน)

กองหน้า : ลามีน ยามาล (บาร์เซโลนา / สเปน), อุสมาน เดมเบเล (ปารีส แซงต์-แชร์กแมง / ฝรั่งเศส)

