ครบถ้วน! บทสรุปรางวัล "เดอะ เบสต์ ฟีฟ่า ฟุตบอล อวอร์ดส์ 2025"

งานประกาศผล "เดอะ เบสต์ ฟีฟ่า ฟุตบอล อวอร์ดส์ 2025" จบลงเรียบร้อยแล้ว และนี่คือบทสรุปของทุกรางวัล
โดยไฮไลท์สำคัญอย่างนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปีปรากฏว่า อุสมาน เดมเบเล แนวรุกจากปารีส แซงต์-แชร์กแมง ได้รับรางวัลไปครองตามความคาดหมาย ต่อเนื่องจากการได้บัลลงดอร์ในปีนี้
ขณะที่ตำแหน่งโค้ชยอดเยี่ยมตกเป็นของ หลุยส์ เอ็นริเก้ จากผลงานพาเปแอสเชผงาดคว้าสามแชมป์เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา
บทสรุปรางวัล "เดอะ เบสต์ ฟีฟ่า ฟุตบอล อวอร์ดส์ 2025"
นักฟุตบอลชายยอดเยี่ยม - อุสมาน เดมเบเล (ปารีส แซงต์-แชร์กแมง / ฝรั่งเศส)
นักฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยม - ไอตานา บอนมาติ (บาร์เซโลนา / สเปน)
ผู้รักษาประตูชายยอดเยี่ยม - จานลุยจิ ดอนนารุมมา (แมนเชสเตอร์ ซิตี้ / อิตาลี)
ผู้รักษาประตูหญิงยอดเยี่ยม - ฮันนาห์ แฮมป์ตัน (เชลซี /อังกฤษ)
โค้ชทีมฟุตบอลชายยอดเยี่ยม - หลุยส์ เอ็นริเก้ (ปารีส แซงต์-แชร์กแมง)
โค้ชทีมฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยม - ซารินา วีกมัน (ทีมชาติอังกฤษ)
ปุสกัส อวอร์ด (ประตูยอดเยี่ยมชาย) - ซานติอาโก้ มอนเทียล (อินดิเพนเดียนเต้)
มาร์ตา อวอร์ด (ประตูยอดเยี่ยมหญิง) - ลิซเบธ โอวัลเล (ติเกรส)
แฟร์เพลย์ อวอร์ด - อันเดรียส ฮาร์ลาสส์-นอยกิ้ง (แพทย์ประจำทีม ยาห์น เรเกนส์บวร์ก จากเหตุการณ์ช่วยชีวิตแฟนบอลที่หมดสติบนอัฒจันทร์ ในเกมบุนเดสลีกา 2 เมื่อเดือนเมษายน)
แฟน อวอร์ด - แฟนบอลซาโค เอสซี (จากเหตุการณ์โยนตุ๊กตาหลายพันตัวลงไปในสนาม ก่อนเกมอิรัก สตาร์ส ลีก ที่พบกับอัล-ฮูดูด เมื่อเดือนพฤษภาคม ซึ่งถูกเก็บรวบรวมนำไปบริจาคให้กับเด็กที่เจ็บป่วย)
ทีมยอดเยี่ยมชาย
ผู้รักษาประตู : จานลุยจิ ดอนนารุมมา (แมนเชสเตอร์ ซิตี้ / อิตาลี)
กองหลัง : อัชราฟ ฮาคิมี (ปารีส แซงต์-แชร์กแมง / โมร็อกโก), วิลเลียน ปาโช (ปารีส แซงต์-แชร์กแมง / เอกวาดอร์), เฟอร์จิล ฟาน ไดค์ (ลิเวอร์พูล / เนเธอร์แลนด์), นูโน เมนเดส (ปารีส แซงต์-แชร์กแมง / โปรตุเกส)
กองกลาง : โคล พาลเมอร์ (เชลซี / อังกฤษ), จู๊ด เบลลิงแฮม (เรอัล มาดริด / อังกฤษ), วิตินญา (ปารีส แซงต์-แชร์กแมง / โปรตุเกส), เปดรี้ (บาร์เซโลนา / สเปน)
กองหน้า : ลามีน ยามาล (บาร์เซโลนา / สเปน), อุสมาน เดมเบเล (ปารีส แซงต์-แชร์กแมง / ฝรั่งเศส)