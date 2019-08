ครั้งแรก! ยูฟ่าคอนเฟิร์มใช้เปาหญิงตัดสินนัดชิงซูเปอร์คัพ

สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (UEFA) แถลงยืนยันว่า สเตฟานี ฟรัปปาร์ กรรมการหญิง จะลงทำหน้าที่ตัดสินเกมชิงชนะเลิศยูฟ่า ซูเปอร์คัพระหว่างลิเวอร์พูล และ เชลซี

เกมนัดชิงชนะเลิศระหว่างแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีกอย่างทัพหงส์แดงจะลงสนามเจอกับแชมป์ยูโรป้าลีกอย่างทัพสิงห์บลูในวันที่ 14 สิงหาคมนี้ที่อิสตันบลู โดยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ผู้ตัดสินในเกมนี้จะเป็นผู้ตัดสินหญิงชาวฝรั่งเศสในวัย 35 ปี ซึ่งถือว่าจะเป็นการแข่งขันเกมแรกของทางยูฟ่าที่ใช้กรรมการหญิงลงทำหน้าที่ตัดสิน

ก่อนหน้านี้ ฟรัปปาร์ เคยจารึกสถิติเป็นผู้ตัดสินผู้หญิงคนแรกที่ได้ลงทำหน้าที่ตัดสินเกมลีกเอิงเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา อีกทั้งเธอยังเป็นคนแรกที่ได้ตัดสินลีกเดอซ์ เมื่อปี 2014 อีกด้วย

At the 2019 #SuperCup in Istanbul, a female official will take charge of a major UEFA men's competition event for the first time ever.



Huge congratulations to Stéphanie Frappart and her predominantly female team of officials on the appointment 👏https://t.co/KHrJiRAY7Q