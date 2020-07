คัมแบ็ค! มิลานใส่ชื่อซลาตันเยือนสปาล

เอซี มิลาน ตัดสินใจใส่ชื่อ ซลาตัน อิบราฮิโมวิช เป็นหนึ่งในขุนพลชุดบุกเยือนสปาล ในศึกกัลโช เซเรีย อา คืนนี้ (1 กรกฎาคม)

กองหน้าจอมเก๋าวัย 38 ปี ประสบปัญหาบาดเจ็บบริเวณต้นขาระหว่างการฝึกซ้อมของปีศาจแดงดำช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทำให้เจ้าตัวยังไม่ได้ลงเล่นให้สโมสรซึ่งกลับมาแข่งขันไปแล้ว 3 นัดในยุคนิว นอร์มอล

กระทั่งล่าสุด รอสโซเนรีก็เปิดเผยรายชื่อ 23 นักเตะ ที่จะเป็นขุนพลชุดทำศึกเซเรีย อากับสปาล ในช่วง 2.45 น. ของคืนนี้ตามเวลาไทยออกมาแล้ว ซึ่งมีชื่อของดาวยิงอดีตทีมชาติสวีดิชลุ้นได้กลับมาอีกครั้งด้วย

