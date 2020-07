คัมแบ็คลาลีกา! จอมเก๋าเนเกรโด้เซ็นซบกาดิซ

กาดิซ น้องใหม่ของลาลีกา ประกาศคว้า อัลบาโร เนเกรโด้ ดาวยิงจอมเก๋าร่วมทัพแบบไม่มีค่าตัว

หัวหอกวัย 34 เพิ่งหมดสัญญากับ อัล นาสเซอร์ สโมสรในยูเออี ก่อนเจ้าตัวจะตัดสินใจเซ็นสัญญากับกาดิซ

OFFICIAL | Álvaro Negredo is our first signing for #LaLigaSantander@Cadiz_CF @LaLigaEN



Welcome @AlvaroNegredo9!https://t.co/t0Nfd0Pfce pic.twitter.com/qFuGOKwqPW