คุมเพียง 10 สัปดาห์! คลินส์มันน์ไขก็อกอำลากุนซือแฮร์ธา

เยอร์เกน คลินส์มันน์ ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งกุนซือ แฮร์ธา เบอร์ลิน หลังจากเข้ามารับหน้าที่นี้ได้เพียง 10 สัปดาห์

เทรนเนอร์ชาวเยอรมันเพิ่งเข้ามาคุมทัพ หญิงชรา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2019 โดยเขากุมบังเหียนไปทั้งหมด 10 นัด พาทีมชนะ 3 เสมอ 3 แพ้ 4 รั้งอันดับ 14 ของตารางบุนเดสลีกา

โดยโค้ชวัย 55 ปี เชื่อว่าทีมของเขากำลังอยู่ในเส้นทางที่ดี แต่เขากลับไม่ได้รับความไว้วางใจอย่างเต็มที่ นั่นอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เจ้าตัวตัดสินใจลาออกจากตำแหน่ง

Jürgen Klinsmann has stepped down from his role as head coach of Hertha BSC with immediate effect. #hahohe pic.twitter.com/ER26OtrNMz