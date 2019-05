คุ้มที่จะเสี่ยง! ฟาน ไดค์สั่งชากิรีเปิดฟรีคิกประตูชัยแทนอาร์โนลด์

เวอร์จิล ฟาน ไดค์ กองหลังตัวเก่งของ ลิเวอร์พูล สั่งการให้ เซอร์ดราน ชากิรี เป็นคนเปิดฟรีคิกที่มาของประตูชัยเฉือนเอาชนะนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 3-2

เกมพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาทัพหงส์แดงสามารถบุกไปเอาชนะสาลิกาดงได้ถึงเซนต์ เจมส์ พาร์ค 3-2 โดยประตูชัยมาจาก ดิว็อค โอริกี ในนาที 85 ทำให้พวกเขาขยับแซงแมนเชสเตอร์ ซิตี้ขึ้นรั้งจ่าฝูงต้องลุ้นแชมป์กันจนถึงนัดสุดท้าย

อย่างไรก็ตาม มีช็อตเหตุการณ์สำคัญในเกมนี้คือจังหวะที่ปราการหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์เป็นคนสั่งการให้ ชากิรี ที่ลงสนามมาเป็นตัวสำรองในเกมนี้ เปิดคนทำหน้าที่เปิดลูกฟรีคิกแทนที่ของ เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาโนลด์ ก่อนที่จะเป็น โอริกี ที่โหม่งพังประตูชัยจากลูกเปิดดังกล่าวเข้าประตู

Van Dijk ordering Trent that Shaqiri should take the free kick. He takes it and provides us the winning goal. One of our best decisions made all season, my leader, my CB. pic.twitter.com/g6ypkaCY1e