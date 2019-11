คนใกล้ตัว! ปืนดันแพร์ช่วยลุงเบิร์กคุมชุดใหญ่

อาร์เซนอล แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรว่า แพร์ แมร์เตซัคเกอร์ จะเลื่อนขึ้นมาเป็นผู้ช่วยของ เฟรดดี้ ลุงเบิร์ก ในการคุมทีมช่วงขัดตาทัพ

ทัพปืนใหญ่เพิ่งประกาศปลด อูไน เอเมรี ออกจากตำแหน่งไปเมื่อวานที่ผ่านมา หลังพาทีมทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจในฤดูกาลนี้ และไม่สามารถพาทีมเก็บชัยชนะได้ใน 7 นัดหลังสุด

โดยล่าสุด อาร์เซนอล ได้ประกาศว่าพวกเขา แมร์เตซัคเกอร์ ที่ปัจจุบันทำหน้าที่คุมทีมชุดเยาวชนจะถูกเรียกตัวมาช่วยงานของ เฟรดดี้ ลุงเบิร์ก กุนซือขัดตาทัพ ในช่วงระยะสั้น ซึ่งเจ้าตัวจะมาอยู่ที่ม้านั่งสำรองเลยในเกมที่ทีมจะบุกไปเยือนนอริช ซิตี้ วันพรุ่งนี้

📰 @ArsenalAcademy manager Per Mertesacker will be supporting interim head coach Freddie Ljungberg in the short-term.



Per will be in the dugout at Carrow Road tomorrow.#NORARS pic.twitter.com/rvWJRd2pDG