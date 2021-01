คนแรก! บรูโนซิวแข้งประจำเดือนพรีเมียร์ลีก 4 หนใน 1 ปี

บรูโน แฟร์นันด์ส แนวรุกตัวความหวังของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนธันวาคม 2020 ของพรีเมียร์ลีกไปครอง

ดาวเตะดีกรีทีมชาติโปรตุเกส ทำไป 3 ประตู 4 แอสซิสต์ จากการลงเล่น 6 เกม ในพรีเมียร์ลีกเมื่อเดือนส่งท้ายปี 2020 ที่ผ่านมา โดยหากรวมทั้งหมดเขาทำไปแล้ว 11 ประตู 7 แอสซิสต์ จากการลงเล่น 17 เกมในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้

ขณะเดียวกัน กองกลางวัย 26 ปี ยังสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นนักเตะคนแรกที่คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของพรีเมียร์ลีกได้ถึง 4 ครั้งในรอบ 1 ปีปฏิทินเดียว หลังจากก่อนหน้านี้เขาได้รับรางวัลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์, มิถุนายน และพฤศจิกายนมาแล้ว

✨ @B_Fernandes8 ✨ The @ManUtd star wins his 𝐟𝐨𝐮𝐫𝐭𝐡 @EASPORTSFIFA Player of the Month award 🤩 #PLAwards pic.twitter.com/KkvHNGhJY8

Congratulations to @AVFCOfficial boss Dean Smith 🥳



Your @BarclaysFooty Manager of the Month award winner for December 👏#PLAwards pic.twitter.com/shwjXFReg1